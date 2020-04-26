Koronavirüs ne zaman bitecek? Hayat ne zaman normalleşecek? Uzmanların öngörüsü ne?

Koronavirüsten ne zaman kurtuluruz? Hayat ne zaman normalleşecek? sorusu merak ediliyor. Halkın tüm uyarılara uyması ve tedbirlere riayet etmesi halinde Ramazan ayından sonra virüsün kontrol altına alınacağı ve hayatın normalleşmeye başlayacağı öngörülyor

Tüm dünyayı saran ölümcül yeni tip koronavirüsün Türkiye’de ne zaman biteceği merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu konuda özellikle yetkililerin ve uzmanların yapacağı iyimser açıklamalara kitlenen milyonlarca kişi karantina sürecinden normalleşmeye geçileceği günleri umutla bekliyor. Ülkemizde koronadan iyileşen sayısının vaka sayısını geçmesinin ardından insanlar daha güzel haberler duymak istiyor. Peki, karantina günlerinin ne kadar daha sürmesi düşünülüyor? Koronavirüs ne zaman bitecek? Türkiye’de normalleşemeye ne zaman geçilebilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin normalleşmeyle ilgili açıklamaları neler? Ramazan Bayramı’ndan sonra normalleşmeye geçilecek mi? Normalleşme kademeli mi uygulanacak? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

“BAYRAMDAN SONRA KADEMELİ OLARAK NORMAL HAYATA GEÇİLECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde koronavirüs salgınının yatay seyre başladığını belirterek, ülkemizin normal hayata geçeceği tarihle ilgili bilgiler verdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan AK Parti MYK toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayından sonra hayatın kademeli olarak normalleşmeye geçmesini planladıklarını belirterek, “İnşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Öncelikle tarım, tekstil, sanayi ve bu üç sektörün ardından turizmde kademe kademe rahatlamanın başlaması planlanıyor” dedi.

“BİRKAÇ HAFTANIN TABLOSUNA GÖRE NORMALLEŞME KARARI ALINACAK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüsle mücadelede ülke olarak iyi gittiğimizi; ancak bu iyi gidişatın insanları gevşetmemesi gerektiğini bu tablonun tamamen hareketlilikle orantılı olduğunu vurguladı. Bakan Koca, Gazeteci Candaş Tolga’nın “Bayramda normalleşme başlayacak mı?” sorusuna "Birkaç haftanın seyrine bakıp bu kararı vereceğiz ama gönlüm bunu yapmaktan yana değil” şeklinde yanıt verdi.

“TEDBİRLERE UYARSAK NORMALLEŞMEYE GİDİLECEK”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Ne kadar çok tedbirlere uyarsak o kadar pandemiden hızlı kurtulacağız. Artık Bayram sonunda normalleşmenin başlanacağını konuşuyoruz tabi ki tedbirlere uyarsak. Kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılmasını düşünüyoruz. Tedbirlere en iyi şekilde uymaya devam etmeliyiz. Böyle yaparsak Bayram sonu normalleşmeyi konuşabiliriz” dedi.

Peki, uzmanların görüşlerine göre koronavirüs salgını ne zaman sona erer? Bu konuda uzmanların öngörüleri nelerdir? Virüse karşı kırılgan olan bu günlerde tedbirlere riayetin çok önemli olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyelerinin tahminleri şöyle;

“TEDBİRLERE UYULURSA 2-3 HAFTA İÇERİSİNDE KIRILMA SAĞLANABİLİR”

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: "Kurallara uyarsak, alınan tedbirlere riayet ettiğimiz zaman 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki o platoya (yatay duruş) dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. Ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak. Ama bu tedbirlere uymazsak da o zaman bu pik seviyeye ulaşmamız daha uzun sürecek ve daha çok vakamız olacak.”

“HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE NORMALLEŞME BAŞLAYACAK”

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap, “Önümüzdeki birkaç haftayı iyi izlememiz gerekiyor. Şehirlerarası yolculuk şu an yasak; mesela ilk olarak şehir karantinaları kaldırılabilir. Ardından sokağa çıkma yasakları gevşetilebilir. Bazı dükkanlar açılabilir onlara da kurallar getirilir. Tedbirleri gevşetmek, tedbirleri koymaktan daha zor. Hangi derecede gevşetmek gerekir, ne zaman gevşetmek gerekir, ya da nasıl takip edilecek. Uygulanan bütün yasaklar sosyal mesafeyi korumak için yapılıyor. Her şey yolunda giderse biz de gevşetmeye başlayacağız.”

"1-2 HAFTAYA PİK, HAZİRAN'DA DA BİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastalığın ne zaman pik yapacağına dair şunları söyledi: "Daha öncede belirttiğim üzere Haziran gibi düşünüyoruz. Bunun bilimsel kanıtı yok, öngörümüz bu şekilde. Haziran gibi bitmesini ön görüyorum. Pik yaptık mı Türkiye’de? Henüz yapmadık. Pik yapmak için henüz 1-2 hafta olduğu kanısındayım. Umarım insanlarımız önlemlere uyarlar. Bu süreci yayvan bir şekilde geçirmiş oluruz. Hem hastalık iş gücümüz artmamış olur"

“DİŞİMİZİ SIKARSAK HAZİRAN AYINDA RAHAT BİR NEFES ALACAĞIZ”

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, içinde bulunduğumuz bu günleri çok kritik olduğunu onun için izolasyona çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Haziran ayı ile ilgili iyimser bir tablo seren Kayıpmaz, “Bir süre daha dişimizi sıkarsak, Haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum Unutulmamalı ki bizim elimizde” dedi.

15 HAZİRAN’DA SALGINI YENECEĞİZ

Üsküdar Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Haydar Sur, koronavirüsün biteceği tarihi, “Bu tarih benim tahminimdir” diyerek açıkladı. Sur, "Türkiye’de salgının ne zamana kadar uzayacağını tahmin ederek 15 Hazirana kadar salgının yenileceğini düşünüyorum. 15 Haziran tarihi tahmini bana aittir” ifadelerini kullandı.

“TEMMUZ AYINDA SÖNÜMLENEBİLİR”

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB), Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü (TÜHKE) ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Temmuz ayında koronavirüsün sönümleme ihtimali olduğunu belirterek, “Koronavirüs, SARS virüsü ile büyük benzerlikler taşıyor. SARS o zaman Haziran sonu, Temmuz başı itibarıyla sönümlenmişti. Benzer bir umut korona için de söz konusu" açıklaması yaptı. Özlü, Avrupa’ya kıyasla ülkemizde salgının daha iyi yönetildiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Daha az hasarla, daha az kayıpla, kontrollü bir şekilde salgını yönetiyoruz. Umarız bir gevşeme olmaz. Tedbirlerde çok dikkatli olmalıyız, çünkü bu eğri her an yukarı doğru kıvrılabilir. Fevkalede dikkatli olmalıyız. Ta ki salgını bütünüyle kontrol altına alana kadar."

"EN İYİ İHTİMALLE MAYIS SONU"

ECONIX Araştırma’dan Dr. Güvenç Koçkaya ve ekibi, 13 Nisan verilerini baz alarak 'Ne olacak?' sorusuna ilişkin bir rapor hazırladı.

Senaryoya göre mevcut durumun korunması halinde, vaka sayısı 111.561, vefat sayısı ise 5541'de kalacak. Mayıs sonu itibarıyla da normalleşmeye dönebiliriz.

Koçkaya, “Eğer daha fazla hastayı yoğun bakımdan kurtarmaya başarırsak, yani ölüm oranını yüzde 2.12 ile sabitleyebilirsek vefat sayımız 2365'te kalabilir” diyor. Koçkaya, salgının en az zararla atlatabilmesi için vatandaşlara ciddi sorumluluk düştüğünü belirterek, "O nedenle mayıs sonunda normalleşme istiyorsak kurallara uymak şart" diyor.

"11 MAYIS'TAN İTİBAREN AVM'LER KADEMELİ OLARAK AÇILABİLİR"

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerin Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı'nın da uygun görmesi halinde 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya başlayacağını ifade etti. Hüseyin Altaş, hayatı normale döndürebilmek için kamu tarafıyla sık sık görüş alışverişi yaptıklarını aktararak, "Bilim Kurulumuz onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz. Sinema, berber, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı'nca kapatıldı. Yine açılması için İçişleri Bakanlığı'mızın onayı gerekiyor. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz." diye konuştu. Altaş, AVM'leri, ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını vurguladı.

1-2- 3 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan'da başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor. Önümüzdeki hafta sonu da uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatili ile birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. "1- 2- 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı geldi mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu olan 2-3 Mayıs günlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Ayrıca bu sene 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi nedeni ile yasağa dahil edileceği düşünülüyor. 1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-