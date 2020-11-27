  • BIST 1.342
  • Altın 454,798
  • Dolar 7,8139
  • Euro 9,3200
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Koronavirüs nedeniyle köyler doldu, kuzinelere talep arttı

40 yıldır demire şekil veren Aydın’ın özel üretim kuzineleri, özelikle koronavirüsten korunmak için şehre dönmeyip, köylerinde kalanlardan, yoğun talep görüyor.
Koronavirüs nedeniyle köyler doldu, kuzinelere talep arttı

Akçabat ilçesine bağlı Dürbinar Mahallesi’nde oturan Alaattin Aydın, 40 yıldır atölyesinde demire şekil verip, günlerini çalışarak geçiriyor. Ustasından öğrendiği ve Ruslardan kalan yöntemle bölgede 'kuzine' olarak bilinen içinde fırın da olan demir soba imal eden Aydın'ın perçin çivi yöntemiyle ürettiği kuzineler, müşterilerince özel olarak sipariş ediliyor. Özel üretim kuzineler, özelikle koronavirüsten korunmak için şehre dönmeyip, köy evlerinde kalanların yanı sıra kent dışından da yoğun talep görüyor. Karadenizliler, köy evlerinin olmazsa olmazı kuzunilerde çay demliyor, ekmek yapıp, yemeklerini pişiriyor. Yılda yaklaşık 200 kuzine imal eden Aydın, siparişlere yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor. İlerleyen yaşına rağmen yaz- kış demeden çalışan Aydın, 40 yıl daha kuzine sobası yapmayı hedefliyor. Aydın’ın 10 yılı aşkın kullanım garantisi verdiği kuzineleri; bin ila bin 500 liradan alıcı buluyor.

‘USTAMA DA RUSLAR’DAN KALMIŞTI’

Kuzine sobası üretmeye 40 yıl önce başladığını belirten Alaattin Aydın, “Allah ömür verse de 40 yıl daha soba yapmaya devam etsem. Mesleğimi çok seviyorum. Soba yaptıkça yapasım geliyor. Usanmadım. Bu meslek benim çalıştığım ustama Ruslardan kalmıştı. Yaptığım sobaların planları çok değişiktir. Sobalarım tuğlalı, yanması ve ekmek pişirmede çok iyidir. Ürettiğim sobaları Türkiye’nin her bir yerine gönderiyorum. Vatandaşlar sobalarımızdan çok memnun, siparişlere yetiştiremiyoruz. Yılda yaklaşık 200 tane kuzine sobası üretiyoruz. Malzemenin iyisini kullanıyoruz. Yaptığımız sobalar en az 10 yıl dayanıyor. Bu kuzine sobalarında yemeğinizi, ekmeğinizi, aklınıza gelebilecek her şeyi pişirebilirsiniz. Bu sobalarda pişen yemekler çok daha lezzetli oluyor. Bu sıralar sobalarımız, yoğun talep görüyor” dedi.

‘KUZİNE KARADENİZ’İN VAZGEÇİLMEZİDİR’

Evinde kuzine sobası kullanan Nebahat Kalyoncu, “Kuzine Karadeniz’in vazgeçilmezidir. Üzerinde suyumuzu kaynatıyoruz, fırınında yemeğimizi yapıyoruz, pişen yemeklerimizi sıcak kalması için üzerinde bekletiyoruz. Ekmeğimizi, pasta ve böreklerimizi de yapıyoruz. Kuzine bizim için avantajlı, her şeyimizi pişiriyoruz, ekonomik olarak da bize tasarruf sağlıyor” diye konuştu.

Kuzine sayesinde gaz tasarrufu sağladıklarını söyleyen Şükran Altuntaş ise, “Kuzinenin çok faydalarını görüyoruz. Fırınında güveç yaparız, patates haşlarız, mısır ekmeği pişiririz, yemeklerimizi pişiririz. Tüpten tasarruf yapmak için kuzine sobalarını kullanıyoruz. Bunları yaparken evimizi de ısıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paletlerden sıçrayan alev, gecekonduyu küle çevirdi27 Kasım 2020 Cuma 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi27 Kasım 2020 Cuma 09:25
  • Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı'nda patlama27 Kasım 2020 Cuma 09:10
  • FETÖ'nün sözde 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu' avukat tutuklandı27 Kasım 2020 Cuma 09:09
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijer'de Maldivler ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü27 Kasım 2020 Cuma 09:08
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu yıl 86 selefi dernekle ilgili soruşturma yapıldı27 Kasım 2020 Cuma 09:07
  • Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosunun bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz27 Kasım 2020 Cuma 09:05
  • İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon27 Kasım 2020 Cuma 09:05
  • Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı26 Kasım 2020 Perşembe 23:04
  • Azerbaycan'dan Fransa'ya Dağlık Karabağ notası26 Kasım 2020 Perşembe 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti