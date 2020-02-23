Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 444'e yükseldi

Çin'de ölümcül koronavirüs etkisini göstermeye devam ederken, son 24 saatte 97 kişi daha hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyada tehdit oluşturmaya devam eden koronavirüs salgınında ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede salgın sonrası ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 444'e yükseldi.

Salgın tespit edilen kişi sayısı ise 10 bin 968'inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936'ya çıktı.

Öte yandan, dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 461 oldu.

SON 24 SAATTE 97 CAN KAYBI

Ülkede son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148'e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89'a geriledi.

Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888'e yükseldi. Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong'da 69'a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.