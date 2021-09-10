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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 562 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 318 bin 835 testte 23 bin 562 vaka tespit edildi. 214 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 83 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 562 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 318 bin 835 testte 23 bin 562 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 83 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 82,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 64,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 51 milyon 234 bin 95, 2'nci dozda 39 milyon 963 bin 236 ve 3'üncü dozda 9 milyon 374 bin 668 olmak üzere toplam 101 milyon 48 bin 667 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir ve Kırklareli olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bitlis, Bayburt, Siirt, Muş, Bingöl, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gümüşhane oldu.

'AŞIYLA GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ADIMLAR ATMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23 bin 562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız" dedi.

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