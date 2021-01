Koronavirüse yakalanan Bozdoğan yaşadıklarını İlksayfa'ya anlattı "DERİMİN YÜZÜLDÜĞÜNÜ HİSSETTİM"

Koronavirüsü yenen 30 yaşındaki Abdullah Bozdoğan, “Hayatım boyunca grip olduğumu hatırlamam; ama bu virüs beni mahvetti. Her yerim ağrıyor, etlerim parçalanıyor sanki derimi yüzüyorlar gibiydi. Adeta ölümle burun buruna geldim” dedi.

Pursaklar’da Kovid-19 teşhisi konulan 30 yaşındaki Abdullah Bozdoğan, ailesiyle birlikte virüse karşı verdiği mücadeleyi gazetemize anlattı.

“ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİM”

Bozdoğan, koronavirüse yakalanan çalışma arkadaşıyla temas etmesi üzerine test yaptırdığını; ancak testin “negatif” çıktığını söyledi. Evinde karantinada iken aradan birkaç gün geçmesiyle birlikte semptomların görülmeye başlandığını ve yeniden yaptırdığı testin sonucunun “pozitif” çıktığını kaydeden Bozdoğan, hastalık sürecinde adeta ölümle burun buruna geldiğini belirtti.

“GRİP BİLE OLMAZKEN VİRÜS BENİ YIKIP GEÇTİ”

Virüsün eşine ve ikiz çocuklarından birine de bulaştığını anlatan baba Bozdoğan, evdeki hastalık sürecinde dayanılmaz ağrılar yaşadığını ifade etti. Koronavirüs olmadan önce hayatında kendisinin grip ve soğuk algınlığına bile çok nadir yakalandığını ve bu mevsimsel hastalıkları kolay atlattığını anlatan Bozdoğan, bu illet virüsün geçirdiği diğer hastalıklar aksine kendisini adeta yıkıp geçtiğini söyledi.

“HER GÜN FARKLI BİR SEMPTOMU GEÇİRDİM”

Kendisinde her gün farklı semptomların görüldüğünü anlatan Bozdoğan, “İlk önce sırtımda, kafamda, eklem yerlerimde şiddetli ağrılar başladı. Yani adeta her yerim ağrıyor ve etlerim sanki parçalanıyordu. Derimi yüzüyorlar gibiydi. O kadar kötüydü ki anlatamam. Sonrasında hiçbir şeyden tat alamadım, daha sonrasında koku alma duyum gitti. Her gün farklı bir semptom görülüyordu. İştah kaybı da yaşadım. Hiçbir şey yiyemiyor ve içemiyordum. Nefes darlığı ve öksürük şikayeti de görüldü. Öksürürken adeta ciğerlerim sökülüyordu. Sağlıkçılarımızın verdiği ilaçlar beni bir nebze ayakta tutuyordu” dedi.

EŞİ DE KENDİSİ GİBİ HASTALIĞI AĞIR ATLATTI

Hastalığı yaşıtı olan eşinin de kendisi gibi ağır geçirdiğini aktaran Bozdoğan, “Eşim de benim gibi hastalıktan dolayı zor günler geçirdi. Onda öksürük hariç bende görülen tüm semptomlar görüldü. Çocuğum ise hafif atlattı. Yıllardır grip ve soğuk algınlığına yakalandığımı bilmem; yakalansam bile çok hafif atlatmışımdır. Onun için bağışıklık sistemimin çok iyi olduğunu düşünüyordum; ancak bu hastalık beni ve ailemi çok yıprattı” diye konuştu.

AŞILAMANIN BAŞLAMASINA SEVİNİYOR

Aşılamanın başlamasına çok sevindiğini belirten Bozdoğan, “Bu hastalık inanın başka hastalıklara benzemiyor. Ne kadar tehlikeli olduğunu yaşayan biliyor. Onun için ben aşılamanın başlamasına çok sevindim. İnşallah devletimiz en kısa sürede herkesi aşılar ve bu illetten kurtuluruz. Kimsenin bizim yaşadığımız zorlu günleri yaşamasını ve tekrar bu hastalığa kapılmayı istemem” sözlerini kaydetti.

HASTALIĞI HAFİFE ALMAYIN UYARISI YAPTI

Aşılama süreci tamamlanana kadar herkesi dikkatli olmaya davet eden Bozdoğan, şu hayati tavsiyelerde bulundu: “Virüs çok hızlı yayılıyor ve siz kimden ve nasıl kaptığınızı bilemiyorsunuz. Onun için bu süreçte çok dikkatli olunmalı. Mesafenizi koruyun, maske mutlaka takın, hijyene önem verin. Herhangi bir belirti görüldüğü zaman kendinizi izole edin. Bu hastalığı sakın hafife almayın.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-