Pandemiden ekonomik olarak en çok etkilenen kesimlerin başında ulaşım sektörünün geldiğini belirtti.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, esnafın koronavirüsten dolayı zor günler geçirdiğini belirterek, bir nebze de olsa rahat nefes alabilmesi için minibüs ücretlerine zammın kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Yılmazer’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Minibüsçü esnafımız çok büyük zorluk içerisindedir. Dünyamızı ve ülkemizi saran yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile birçok sektör zarar görmüştür. En çok zarar gören sektörler arasında ulaşım sektörü ön sıralarda gelmektedir. Minibüsçüler olarak işlerimizdeki düşüş yüzde 50’nin üzerindedir. Esnafımız banka kredi ödemelerini yapamamaktadır. 60’a yakın aracımız icra yolu ile satışı beklemekte, 800’e yakın aracımız ise takibe düşmektedir. Minibüsçü esnafı olarak artık araçlarımızı çalıştıramayacak duruma gelmiş durumdayız. Esnafımız artan masraflar nedeniyle araçlarını yenileyemiyor, yedek parça, lastik vs gibi giderlerin altından kalkamaz hale gelmiş hatta sadece yakıt ve personel giderlerini bile karşılayamayacak durumu düşmüştür.



ZAM TALEBİMİZ KAÇINILMAZ OLMUŞTUR

Esnafımız zam talebinde bulunmamak için çok direnmesine rağmen giderlerini karşılayamaz, kontak açamaz hale gelmiştir. Kazanç elde edemediğimiz için araçlarımızda çalışacak şoför bulmak artık mümkün olmamaktadır. Araçlarımız yakıt alamayacak duruma gelmiştir. Her yıl artan ceza, sigorta ve vergi vs. gibi giderlerin artış oranında, çalışanlara yapılan zam gibi bizler de düzenli bir şekilde fiyat artışı talep etmekteyiz. Önemli ölçüde artan maliyet artışları pandemi süresince daha çok artmıştır. Esnafımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Zam talebimiz keyfi değil, zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Yetkililere sesimizi duyuracağımıza ve kamuoyunun bizi anlayacağına inanıyoruz.”