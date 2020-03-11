Koronayı korkuttuk

Ölümcül korona virüs başta sınır komşularımız olmak üzere dünyada hızla yayılıyor. Ülkemizde ise henüz bir vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanlığımız dünyanın çok sayıda ülkesinde can almaya devam eden yeni nesil korona virüsüne karşı takdirlik bir mücadele veriyor.

Korona ülke sınırlarımızı kuşatsa da bu zorlu sınavı başarılı bir şekilde geçiyoruz.

Bu konuda tüm koordinasyonu sağlayan Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın emekleri büyük. Sayesinde gelişmiş ülkelerin bile alamadığı üst düzey tedbirler alındı.

Bakan Koca, Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin şunları söylemişti: "Türkiye, yeni korona virüse karşı tedbirleri DSÖ'nün uyarılarından bile önce hayata geçiren ilk ülkelerden birisi olmuştur. Etkili önlemler sayesinde, dünyanın her bölgesinde hastalık görünmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. Bütün çabamız bunun bu şekilde devam etmesi yönündedir.”

Bu ölümcül virüsün ülkemize yayılmaması için inanılmaz bir titizlikle çalışıldığını görüyorum. Onun için başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kutluyorum.

7/24 HİZMET VERİYOR

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de ölümcül korona virüs başta olmak üzere halk sağlığını tehdit eden tüm bulaşıcı hastalıklara karşı 7/24 hizmet verecek 'Halk Sağlığı Koordinasyon Merkezi'ni geçtiğimiz hafta hizmete açtı.

Koordinasyon merkezine 0312 508 53 83-82 ve 0552 904 46 56 iletişim numaralarından 7/24 ulaşılabiliyor. Koordinasyon merkezi başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere halk sağlığı tehdidi oluşturabilecek konularda süreçlerin en dinamik biçimde yürütülmesi, doğru bilgi sağlanması ve olaylara zamanında müdahale edilmesi amacıyla hizmet edecek.

YEREL YÖNETİMLER DE TEYAKKUZDA

Korona virüse karşı yerel yönetimler de tedbirlerini artırdı. Ankara’daki tüm belediyeler, hijyen önlemlerini artırmaya ve vatandaşları bu virüse karşı bilinçlendirmeye başladı. Dikkat edilmesi gerekenler konusunda da vatandaşlar uyarılıyor.

İnşallah, korona virüs belası ülkemize bulaşmadan yok olup gidecek. Uzmanlar Nisan ayının sonlarında ultraviyole ışınlarının etkisiyle bu virüsün ortadan kaybolacağını belirtiyor. Bilindiği üzere ultraviyole ışınlar virüs ve bakterileri öldürmede oldukça başarılı. Nisan ayının bitimine kadar korona virüsün ülkemize bulaşmaması dileğiyle.

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Korona virüs, bu süreçte fırsatçıların ise ekmeğine yağ sürdü. Malumunuz virüs çıkmadan önce çok ucuza satılan maskeler, dezenfektanlar ve ateş ölçerler gibi pek çok ürüne astronomik zamlar yapıldı. Çoğu fırsatçı daha fazla kar elde ederim düşüncesiyle stokçuluğa başladı. Ülkemizde korona virüse karşı mücadele başarılı bir şekilde sürerken bu olanlar ilgili de önlem ve tedbir alınmalı.