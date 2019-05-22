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Koruma altındaki bitkiyi toplayan 5 kişiye 300 bin lira ceza

Elazığ'da koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye toplam 300 bin lira ceza verildi.
Koruma altındaki bitkiyi toplayan 5 kişiye 300 bin lira ceza

Alacakaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol denetimi sırasında şüpheli bir araç durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, çuvalların içerisinde toplanması yasak olan 25 kilogram salep soğanı ele geçirdi.

Araçtaki 5 şüpheli hakkında işlem yapılarak biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan her birine 60 bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira ceza uygulandı.

Salep soğanları, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Salep soğanları Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü personeli tarafından yeniden tabiata kazandırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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