  • BIST 122.142
  • Altın 300,228
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -1 °C

Kötü başladı

» »
Emrah ÖZCAN

2020 yılı kötü başladı. Yılın ilk günlerinde ABD ile İran arasında Kasım Süleymani gerginliği yaşandı. Kısa sürelide olsa savaş çanları çaldı. Dünya bu şoku atlatamamışken, Avustralyadaki felaketler ve bir anda Çin’i etkisi altına alan Coronavirüsü ortaya çıktı. Nedir ne değildir, merak içinde haberleri takip ederken, ne yazık ki bir kötü haber de Elazığ’dan geldi. 

Elazığ’da 6,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Herkes İstanbul’da olası bir depremi konuşurken, fay hatları  tabiri caizse sağ gösterip sol vurdu. Daha yılın ilk ayı bitmemesine rağmen, birçok olumsuz olay yaşandı. Şu an için bizi en çok ilgilediren konu ise Elazığ’daki vatandaşlarımız. Feraset sahibi milletimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da sessiz kalmadı tek vücut olarak yardım atağına geçti. Kurumlarımız olabildiğince hızlı bir şekilde afet bölgesinde yerlerini aldı ve kurtarma çalışmaları başlattı. Türk milleti büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. Yediden yetmişe herkes yardım ve destek mesajları gönderdi. Tüm Türkiye bir olduk, dualarımızı Elazığ için ettik. 

Millet olarak çok büyük badireler atlattık, bunun üstesinden de geliriz elbet. Deprem bir doğal afet, bu konuda  şikayet edemiyoruz ama depremde yıkılan binalar hakkında eleştiride bulunabiliyoruz. Uzmanlar her zaman söyler, “deprem ödlürmez yapı öldürür” diye. Elazığ bize ders olmalı, deprem öncesinde önlemleri iyi almalıyız. İlk başta büyükşehirlerde olmak üzere depreme dayanıklı olmayan tüm binalar devlet tarafından belirlenmeli ve acilen kentsel dönüşüme alınmalı. 

Aksi takdirde İstanbul, Ankara gibi şehirlerde yaşanacak büyük şiddetli bir depremde ölü sayısı binlerle ifade edilecek. Uzmanlar ekranlarda bas bas bağırıyor. Devlet yetkilileri bu seslere kulak vermeli. Yapılar sağlamlaştırılmalı, yasalara uygun inşa edilmeli. Aksi takdirde olası her depremde elimizde; üzülmek, rahmet dilemek ve dua etmekten başka bir şeyimiz olmayacak.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti