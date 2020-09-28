Kovid-19’a Singapur modeli

Son günlerde korona virüs ile ilgili temel sorun, hastalığa yakalanan kişilerin dışarıda rahat bir şekilde dolaşmaları oldu. Hal böyle olunca da filyasyon ekiplerine ağırlık verildi. Bu uygulama konusunda ne kadar titiz davranılsa da bazı ihmaller olabiliyor.

Bu ihmallerde ne yazık ki virüsün bulaşılılırlığını artırıyor. Testi pozitif çıkan vatandaşları kontrol edebilmenin tek yolu şu an için elektronik kelepçe gibi gözüküyor. Çünkü ilerleyen zamanda vaka sayısının artmasıyla filyasyon ekipleri yetersiz duruma gelecek. Bunu uygulayan başka ülkeler var mı bilmiyorum ama geçtiğimiz aylarda Singapur ülkeye giriş yapan ziyaretçilere elektronik kelepçe takma kararı almıştı. Pandemi sürecinde yurt dışından Singapur’a gelenlerin devlete ait tesisle ya da kendi evlerinde iki hafta karantinada kalması zorunlu. Bu süreci evinde geçirenlerin belirli kurallara uyup uymadığı tartışmalara neden olmuş, Singapur hükümeti ise böyle bir radikal karar almak zorunda kalmıştı. Elektronik bileklik, kablosuz bağlantı ile kişinin evindeki bir başka cihazla iletişim halinde olacak. Bu iletişimin kopması ve kelepçenin kapsama alanından çıkması halinde yetkililere uyarı sinyali gidecek.

Bizde de bu tarz bir önlem alınması gerekiyor. Aksi halde testi pozitif olan hastaların kontrol edilmesi mümkün gözükmüyor. Bu sistem hayata geçirildiğinde hem pozitif hastaların takibi çok kolay olacak hem de yaklaşan kış aylarında bir nebze de olsa vakaların artışına engel olacak. Umarım en yüksek vakaların beklendiği kış ayları gelmeden bu tarz bir önlem alınır.