Koy vermeyelim sakın 

Korona virüsle mücadelede, ülke genelinde “kontrollü normalleşme” sürecine girmiş bulunuyoruz.

İller vaka sayıları bakımından 4 ayrı risk grubuna ayrıldı ve Ankara’mız “düşük”, “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” şeklindeki gruplardan “orta”da yer alıyor.

İllerde risk durumlarına göre, kimi kısıtlamalar kalktı kimileri devam ediyor.

Kısıtlamalar bakımından “yüksek” ve “çok yüksek riskli iller”e oranla “iyi durumda” olduğumuz söylenebilir.

Ankara’da Salı gününden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruptakilerin sınırlı saatlerde sokağa çıkma uygulaması kalktı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son buldu.

Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim tüm sınıflarda başladı.

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle de olsa çalışabilecek.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler de belli saatlerde faaliyette bulunabilecek.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler belli sayıda katılımla yapılabilecek.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları da belli sayıda kişiyle gerçekleştirilebilecek.

Ankara’mızda bu şekilde olan yeni “normalleşme süreci” ne getirip ne götürecek hep birlikte göreceğiz.

Bu süreçte beni en fazla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın durumu düşündürüyor.

Aylardır eve tıkanmış durumdalardı. Günün belli saatlerinde dışarı çıkabiliyorlardı ama bu yeterli olmuyordu. Şimdi sokaklar, çarşı pazarlar onlara da serbest. Ayların bunalmışlığıyla kendilerini dışarı atarlarsa, bu kötü.

Korona virüsten en fazla korunması gereken yaş grubundaki vatandaşlarımız, yeni normalleşme süreciyle rehavete kapılmamalılar.

Dışarı çıkmak, alış veriş yapmak vs. tabi ki hakları ama dikkati elden bırakmamalılar.

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Önceki gün muhabir arkadaşlar, alış veriş için özellikle belli bir yaş grubu üzerindeki vatandaşlarımızın uğrak yeri olan Ulus çarşıları ve hal çevresini gidip yerinde gözlemlediler.

Salı gününden itibaren buralarda ciddi kalabalıklaşmaların yaşanmaya başladığı görülüyor.

Ulus hali hemen her gün tıklım tıklım.

Maske neyse de mesafe ve hijyen konularında endişe verici görüntüler oluşuyor.

Lütfen dikkat!

Normalleşmeyi “virüsün sona erdiği” olarak algılamayalım.

Biten bir şey yok.

Rehavete kapılmayalım.

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız; lütfen.

En sağlıklı denetim kendi kendimize yaptığımız denetimdir.

İnip bindiğimiz, gidip geldiğimiz, alış veriş yaptığımız yerlerde rutin denetimlerin sürüyor, temizliklerin yapılıyor olması buralarda sıfır risk olduğu anlamına gelmez.

Asıl risk kendimiz.

Birimizde virüs varsa, o girip çıktığımız yerde insanlara bunu yayabiliriz.

Lütfen rehavete kapılmayalım, biraz daha sıkalım dişimizi.