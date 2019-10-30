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Kupada Süper Lig ekibine büyük şok

Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 4 turda veda ederek büyük bir şok yaşadı.
Kupada Süper Lig ekibine büyük şok

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig takımlarından Eyüpspor, normal süresi 0-0 berabere biten maçta Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'u uzatmada 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. 

16. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Hadziahmetovic soldan çizgiye indikten sonra topu içeri çıkardı. Kale sahası önünde topu kontrol eden Bajic'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

103. dakikada Eyüpspor öne geçti. Eren Taşkın'ın uzun pasında İttifak Holding Konyaspor yarı sahasında topla buluşan Harun Özcan, savunma oyuncularını çalımladıktan sonra ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

 

118. dakikada Harun Özcan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Taşkın'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalede bulunduğu top üst direkten döndü.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Eyüpspor, kupada adını 5. tura yazdırdı.

Eyüpspor: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 0

Stat: Esenler

Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Bersan Duran

Eyüpspor: Alp Tutar, Berzan Akkaya (Dk. 114 Muhammet Sercan Türkeri), Muhammet Yeşil, Volkan Kesim (Dk. 83 Ali Aydın), Egemen Zengin, Ahmed Emir Tekçam, Erkut Tekinsoy (Dk. 71 Mahsun Çapkan), Ömer Akbel, Berkan Burak Turan (Dk. 98 Kadirhan Atagün), Eren Taşkın, Harun Özcan

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Savaş Polat (Dk. 58 Ömer Ali Şahiner), Selim Ay, Diagne, Ferhat Öztorun (Dk. 105 Mücahit Can Akçay), Ali Yaşar, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı (Dk. 46 Shengelia), Hadziahmetovic, Bajic (Dk. 86 Miya), Daci

Gol: Dk. 103 Harun Özcan (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Muhammet Yeşil, Dk. 68 Berkan Burak Turan, Dk. 110 Mahsun Çapkan, Dk. 112 Berzan Akkaya, Dk. 115 Eren Taşkın (Eyüpspor), Dk. 19 Volkan Fındıklı, Dk. 73 Daci, Dk. 75 Ali Çamdalı, Dk. 90+4 Shengelia, Dk. 102 Ferhat Öztorun (İttifak Holding Konyaspor)

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