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Kupada yarı finale yükselen ilk takım Fenerbahçe oldu

Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor'u ikinci maçta da yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Kupada yarı finale yükselen ilk takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'u 1-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler kupada adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler sahaya üzerinde "Türk Futbolu İçin Uyanma Zamanı" yazılı pankartla çıktı.

12. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Mehmet Ekici'yle yaptığı verkaçla içeri giren Ferdi Kadıoğlu'nun çaprazda kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

24. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tolgay Arslan'dan seken top altıpas civarında Zajc'ın önünde kaldı. Sloven futbolcunun kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak İbrahim Demir'den sekerek oyun alanına döndü.

30. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarı hakenin işaretiyle başladı.

50. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topuna başına geçen Mehmet Ekici'nin yerden sert şutunda kaleci İbrahim Demir'den seken topu Mevlüt Erdinç boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.

89. dakikada soldan ceza sahasına giren Muhammed Gümüşkaya'nın yerden ortasında savunmadan seken top penaltı noktası civarında Tolgay Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal: Çok fazla süre alamayan oyuncularımızı görmüş olduk
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında GMG Kırklarelispor'u 1-0 yenerek adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, GMG Kırklarelispor'u verdikleri mücadeleden ötürü tebrik etti.

Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda iddialı olduğunu vurgulayan Yanal, şunları kaydetti:

"Bugün çok fazla süre alamayan oyuncularımızı görmüş olduk. Onları hazırlamak adına önemliydi. Oynayacağımız süreç öncesinde oyuncularımıza hazırlık oldu. Falette ve Hasan Ali Kaldırım için henüz çok erken. Zamana ihtiyaçları var ve önümüzde de uzun bir süreç var. En kısa sürede takıma katkıda bulunmalarını bekliyoruz." 

GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Erdem: Burada olmak güzeldi
GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, kupada çeyrek finale kadar gelmelerinin önemine değindi.

Kupa serüvenine nokta koyduklarını dile getiren Erdem, "Burada olmak güzeldi. 3 Süper Lig ekibinden sonra çeyrek finalde gücü belli bir Fenerbahçe takımıyla eşleştik. Güzel ve çetin mücadeleler oldu. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de kendilerine başarılar diliyorum, üzülmeye gerek yok." diye konuştu.

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