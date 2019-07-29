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Kurban alımını son güne bırakmayın!

Besici Yunus İlke kurban alımını son güne bırakmamaları konusunda vatandaşları uyardı. İlke, “Fiyatlar düşer diye kurbanlık alımını son güne bırakıp, riske girmeyin. Bu yıl fiyatlar düşmez. Kurbanlığınızı şimdiden alın” dedi.
Kurban alımını son güne bırakmayın!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık satış noktaları hareketlenmeye başladı. Altındağ Belediyesi Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı’nı ziyaret ederek nabzını tutan muhabirimiz hayvan satıcıları ile konuştu. Kurbanlık satış alanında gazetemize konuşan Yunus İlke vatandaşlara kurban alım işini son güne bırakmayın uyarısında bulundu. İlke, “Fiyatlar düşer diye kurbanlık alımını son güne bırakıp, riske girmeyin. Bu yıl fiyatlar düşmez. Kurbanlığınızı şimdiden alın kafanız rahat etsin” dedi.

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GEÇEN YILA GÖRE FİYATLAR NORMAL

Başkent’te kurbanlık satmak için Ağrı’dan gelen İlke, kurbanlık fiyatları hakkında bilgi verdi. Geçen yıla göre fiyatların normal olduğunu söyleyen İlke, “Geçen yıla göre bu yıl fiyatlar normal seviyede. Artan döviz kuru ve maliyetleri hesaba kattığımızda geçen yıla göre fiyatlar çok çok iyi diyebiliriz. Ortalama bir kurbanlık 12-13 bin lira aralığında”

ORTALAMA 8 İLA 15 BİN LİRA 

“Alt taban ise ortalama 8 bin lira. Fiyatlarda 15 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen yıla oranla bu yıl her şeyin fiyatı daha yüksek. Ama kurbanlıklarda çok bir fiyat farkı oluşmadı. Bu fiyatlar bu koşullara göre normal. Ankara’ya bu yıl ilk defa geldik. Biz Allah’a şükür siftahımızı yaptık. 40 tane kurbanlık getirdik”

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HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜK

“Kurbanlık kesim ve satış noktasında her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Altındağ Belediyesi burayı çok güzel yapmış. Her şey dört dörtlük. Kesim alanı en son teknoloji ile donatılmış. Her şey burada hijyenik. Sadece biraz daha büyük yapılabilirlerdi. Bir alana 15 hayvan sığıyor. 20 tane sığsa daha güzel olurdu. Doğudan bir hayvan yetiştiricisi 15 hayvan getirmez getirirse en az 20 tane getirir.”

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RİSKE GİRMEYİN

Kurbanlık alacak vatandaşlara son güne bırakmayın çağrısı da yapan İlke şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımızın çoğu kurban alım işini son günlere bırakıyor. Bu yıl bırakmasınlar. Kurbanlığı şimdiden almak daha iyidir. Hem kafaları rahat ve dinç olur, hem riske girmemiş olurlar. Son günlerde fiyat düşer diye beklemesinler.”altindag-belediyesi-kurbanlik-satis-ve-kesim-alani,-kurban-bayrami,-kurbanlik-fiyatlari,,.jpg

FİYATLAR BU YIL DÜŞMEZ

“Fiyatlar bu yıl düşmez. En fazla bin lira düşer. Çünkü her şeyin fiyatı yükselmiş, maliyetler artmış. O yüzden fiyatlar düşmez, satıcılar zarar edeceğine gider kilo ile kasaba satar. Tekrar uyarıyorum kurbanlık alımını son güne bırakmayın.”

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

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