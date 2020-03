Kurtuluş namazı nedir, kaç rekattır, nasıl kılınır, ne zaman kılınır? Kurtuluş namazının fazileti nelerdir? Kurtuluş namazında hangi süre ve dualar okunur? Hangi ihtiyaçlara iyi gelir? Kurtuluş namazı hangi ayda, ne vakit kılınır?

Diğer varlıklardan farklı olarak yaratılan insanoğlu, imtihan dünyasında pek çok sınavla karşı karşıya kalır. Kah sıkıntı, keder, dert ve hastalıkla karşılaşan insanoğlu kah büyük mükâfat, güzellik ve zenginlikle karşı karşıya kalır.

Varlık da, yokluk da, hastalık da, dert de, keder de, sevinç de insanoğlu içindir. İşte inanan bir insan her hâlükârda, bu özel durumlarda yaratıcısına iltica eder! İyilik ve güzellikler karşısında şükredip; bela ve musibet karşısında sabrederek Rabbine dua edip, niyazda bulunur.

Peki musibete uğrayan bir mazlum ne yapar? Hangi duayı eder? Bela ve musibetlerden kurtulmak için özel bir namaz var mıdır? Kurtuluş namazı nedir ? Kurtuluş namazının fazileti nelerdir? Kurtuluş namazı ne zaman kılınır ? Kurtuluş namazı kaç rekattır ? Kurtuluş namazı nasıl kılınır ? Kurtuluş namazında hangi süre ve dualar okunur? Kurtuluş namazını kılan hangi istek ve arzularına kavuşur? Kurtuluş namazı hangi ihtiyaçlara iyi gelir? Kurtuluş namazı hangi ayda, ne vakit kılınır? Kurtuluş namazını tavsiye eden ünlü mutasavvıf kim?

Bütün bu soruların cevabını ünlü mutasavvıf Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Gunyetü’t talibin adlı eserinden sizler için derledik…

DERTLERE DEVA OLAN NAMAZ

Şevval ayı nda Kılınacak Kurtuluş Namazı’nı Peygamberimiz efendimiz, tavsiye etmiştir. Namazın kılınışı ve faziletleri hakkında Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Bir kimse gece veya gündüz her rekatında bir Fatiha ve onbeş İhlas süresini okumak kaydıyla dört rekat namaz kılıp ve namazını bitirdikten sonra 70 defa " sübhanellah " diyerek tesbih eder 70 defa da bana salatü selam getirirse beni peygamber olarak gönderen yüce zat hakkı için bu namazı kılanın kalbinden hikmet kaynakları fışkırır. O hikmetleri dili ile konuşur. Allah Teala o kimseye dünyanın derdini de devasını da gösterir. Beni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için her kim bu namazı anlattığım şekilde kılarsa başını secdeden kaldırmadan Allah onu bağışlar. Bu arada ölecek olursa bağışlanmış ve şehid olarak ölür. Bir kimse bu namazı yolculuk halinde kılarsa murad ettiği yere gidişini ve dönüşünü Allah Teala kolaylaştırır. Şayet borçlu ise Allah Teala ona borcunu ödemeyi kolaylaştırır. Şayet bir ihtiyacı varsa Allah Teala onun bu ihtiyacını yerine getirir. Beni peygamber olarak gönderen yüce Allah hakkına yemin ederim ki bu namazı bir kul kılarsa Allah Teala onun okuduğu her harf ve ayet için cennete bir mahrefe ihsan eder. Ya Resulellah mahrefe nedir diye sordular. Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu: ‘Mahrefe cennete bir bahçedir onun ağaçlarından birinin gölgesinde bir atlı yüz sene gitse yine de aşamaz .’



