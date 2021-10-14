Kuryelerimiz İnsan Değeri Görsün

Özellikle korona gibi büyük bir hastalığında, tüm Dünyayı etkisi altına almasından sonra; online alışverişe yönelen talep patladı. Sadece ülkemizde değil, Dünya genelinde yoğun bir rağbet gören online sipariş sayesinde; yemek, kıyafet, mobilya, ekipman ve daha pek çok erzak ve eşya daha kolay alınabilir hale geldi. Durum böyle olunca; hem online satıcı potansiyeli, hem de online müşteri potansiyeli aşırı bir yükseliş gösterdi.

Ama tüm bunlar olurken, kuryelerimize gösterilen saygı hiç artmadı. Normalde bu hafta kuryeler ile ilgili herhangi bir cümle aklımdan geçmiyordu. Başka konuları ele alacaktım ancak, geçtiğimiz gün bir kuryenin kaza yaptığını gördüm ve "haber değeri yok" diye sesini artıran bir hanım ablamızın tepkisini izledim. Söz konusu videoyu izleyenler var ise; az çok neler tahmin ettiğimi kendi fikirleri ile bağdaştırabilirler. Çünkü biz bu değiliz. Bizim insanlığımız, hem kendi vatandaşımıza hem diğer insanlara eşit seviyede olmalıdır. Çünkü iyilik hiçbir zaman kaybettirmez. Bu Dünya'da kazandırmıyorsa bile, Ahiret hayatında gözümüzün önüne gelecektir.

Konumuza gelecek olursak;

Geçtiğimiz gün, İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; artan iş yüküne değinildi ve kuryelere hız puanlaması gibi uygulamaların kaldırılması talep edildi. İsmini verip reklamını yapmak istemediğim sipariş kanallarında, gerçekten bu durum bizzat yaşanıyor. Siparişin gecikmesinde tek sorun kurye değil. Siparişin gecikmesinde payı olanlar; verilen siparişin işlediği sistem, restoran ya da market ve kurye olarak sıralayabiliriz. Ama bu online müşteri tarafından "tek sorun kurye" gibi algılanıyor.

Bugün herhangi bir online müşteri, kapısına gelen hiçbir kuryeye halini hatrını sormamıştır. Ama "siparişim gecikti" diye bir dert aldı başını gidiyor. Online sipariş kanallarının denetimlerinin yoğun olarak yapılmasıyla beraber, bu sorunun en aza indirilebileceğini düşünüyorum. Kuryelerimizin hiçbir suçu olmamasına rağmen, canları tehlikeye atıyor. Hatta size şöyle söyleyeyim; geçen gün bir kurye kazası gördüm "herhangi bir haber kanalında bulamazsınız" o kadar ürkütücüydü. Yani bir sipariş için, kuryelere farklı muamele edilmemesi gerekiyor. Kuryelerin hiçbir suçu yok. Üşengeçlik, hazıra alışma ve kandırma indirimler sayesinde online talep patladı.

Bu gidişata bir dur demek yakışıyor. Ülkemizin belli başlı online sipariş kanallarının, devlet tarafından denetimlerinin sıklaştırılmasını öneriyorum. Gerekirse kuryelere özel ayrı bir program uygulansın. Madem online siparişe dur diyemiyoruz, bari kuryelerin can sağlığını tehlikeye atmayacak adımlar uygulayalım...

Ekmek parası davası uğrunda, hayatını kaybeden tüm kuryelerimize saygı ve minnetle...