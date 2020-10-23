Kütahya cezaevinde yangın

Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde mahkumların bulunduğu bölümde yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yangınla ilgili bölgeye çok sayı çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.