Kuzey Ankara'daki 174 TOKİ konutu açık artırma ile satılıyor

Türkiye’nin toplu konut merkezi TOKİ’nin Başkent’te havaalanı yolu güzergahında ve Kuzey Ankara Projesi kapsamında inşa ettiği konutlar açık artırma usulü ile satılıyor. İşte açık artırma tarihi ve detaylar: