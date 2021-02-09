Kuzey Ankara'daki 174 TOKİ konutu açık artırma ile satılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye’nin toplu konut merkezi TOKİ’nin Başkent’te havaalanı yolu güzergahında ve Kuzey Ankara Projesi kapsamında inşa ettiği konutlar açık artırma usulü ile satılıyor.
Satışı yapılacak konut sayısı 174.
TOKİ konutları için 120 ay vade imkanı sunuluyor.
Bilkent Otel’te yapılacak olan açık artırma tarihi 25 Şubat olarak ilan edildi.
Açık artırmaya evden de katılım mümkün, yeter ki internetiniz olsun. Yalnız öncesinde kayıt yaptırmak gerekiyor.
Detaylar için TIKLAYIN
ÖNE ÇIKAN DİĞER GÜNCEL İLANLAR
Mamak Belediyesi’nden kiralık halı saha
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
TOKİ Konya Huğlu’da 71 adet konut yaptırıyor
DSİ’ye avukat alımı ilanı yayımlandı
Jandarma makarna, şehriye, mercimek, irmik alacak
Sincan Belediyesi binlerce meyve fidanı alacak
Ayaş Belediyesi Gençlik Merkezi yaptıracak
Beypazarı İcra Dairesi’nden satılık traktör
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gülhane kafeteryaları kiraya verilecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi seccade örtüsü alacak
Haskan Arap koşu tayı ihale ile satılıyor
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Cezaevi'nden satılık yumurta tavuğu
Milli Eğitim'e engelli öğretmen alınacak
Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru koşulları
Özelleştirme İdaresi'nden satılık taşınmazların listesi
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.