Libya'da sona eren ateşkes görüşmeleri tekrar başladı

Libya'da dün sona erdiği duyurulan Serrac ile Hafter arasındaki ateşkes görüşmelerinin yeniden başladığı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Dün, BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le BM himayesinde yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi tüm müzakereleri askıya aldıklarını duyurmuştu.

Libya'daki El-Ahrar televizyonuna konuşan Serrac, Hafter milislerinin ateşkese yönelik devam eden ihlalleri nedeniyle Cenevre’de BM himayesinde gerçekleşen iki taraftan da 5'er temsilcinin katıldığı 5+5 askeri müzakerelerin yanı sıra ekonomik ve siyasi diğer görüşmeleri de askıya aldıklarını söylemişti.

HAFTER TRABLUS LİMANI'NA SALDIRMIŞTI

Hafter milisleri dün başkent Trablus'un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.

BM’nin Libya’ya ilişkin sunduğu ve Berlin Konferansı’na katılan ülkelerin desteklediği çözüm haritasında, kalıcı ateşkesi sağlamak için iki taraftan 5'er temsilcinin katıldığı 5+5 askeri görüşmeler, ekonomik müzakereler ve siyasi görüşmeler olmak üzere karşıt tarafları bir araya getirecek üç ayrı yol haritası ortaya konmuştu.

TOPLANTI ASKIYA ALINMIŞTI

UMH, gece yarısından sonra yaptığı açıklamayla, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımı askıya almıştı.