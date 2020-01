Libya'daki ateşkes ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da ateşkes süreciyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı olarak 1,5 saat süren baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Conte ile göreve geldiği günden bu yana yakın diyalog içinde olduklarını söyleyerek, bugünkü görüşmede ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti. Libya'daki gelişmelerin dışında Suriye konusu ve ikili ilişkileri değerlendiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreterin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek Sayın Putin gerek şahsım gerekse Sayın Conte; Berlin'e katılma noktasında şu anda kararlılığımız var. Malumunuz geçen çarşamba günü İstanbul'da Sayın Putin ile ortak açıklama yaptık. Bu açıklamayla birlikte ateşkes dün gece yürürlüğe girmiş oldu. Ateşkesin ahdi bir temele oturtulması amacıyla gayret göstermekteyiz. Heyetlerimiz ilgili tüm tarafların katılımıyla bugün Moskova'da şu anda görüşmelerine devam ediyor. Bu çerçevede yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temin ediyorum. İtalya'nın bu kulvarda gösterdiği çabaları da takdirle karşılıyoruz."

'İDLİB'DE ATEŞKES SÜREKLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile yaptıkları görüşmede Suriye konusunun da yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin sahada sükunetin tesisi, siyasi sürecin ilerletilmesi ve terör tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar hakkında Sayın Conte'yi bilgilendirdim. İdlib'de sağlanan ateşkesin sürekli kılınmasının önemine dikkat çektim. Bu minvalde İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsüne muhafaza edilmesine yönelik çabalarımıza, İtalya'nın da desteğini beklediğimizi vurguladık. Görüşmelerimizde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini de ele aldık. Başbakan Conte'ye Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi ayrıntılı şekilde izah ettim" dedi.

'BERLİN'DE ATEŞKES SÜRECİ İÇİN BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Libya'da bir barış gücü olacak mı?" sorusu üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Zannediyorum ki akşam saatlerinde bu görüşmeler nihayete erecektir. Ama olumlu istikamette devam ettiğini, az önce arkadaşlarımdan bilgiyi aldım. Tabi Libya'da özellikle de Sayın Guterres ile yaptığım görüşmelerde sonra gerekirse burada Birleşmiş Milletler'in bir görevlendirme yapması ateşkes sürecinin güçlü bir şekilde devamı bakımından gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır. Tabi Berlin sürecine gelince Berlin'de liderler olarak bir araya gelmek suretiyle yine bu ateşkes sürecini çok daha güçlü bir hale getirmek için bir araya geleceğiz. Temennim odur ki bu süreçte de özellikle Libya'daki bu son gelişmeler son bulur. Noktayı orada koymak suretiyle de barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı oluruz" diye konuştu.

'ATEŞKES METNİ BERLİN'DE SAĞLAM ZEMİNE OTURTULACAK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin bugün Rusya'da gerçekleştirilen Libya toplantısından beklentilerinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, toplantıdan güzel bir netice çıkacağının işaretlerini aldığını, ortada bir ateşkes metni olacağını ve bu metinle Berlin'deki zirveye gidileceğini söyledi. Erdoğan, şunları söyledi:



"Berlin süreci ile alakalı olarak her şeyden önce şu an itibariyle gelenlere baktığımızda güçlü bir katılım var. Bu güçlü katılımla birlikte yapılacak olan bu çalışmadan inanıyorum ki güçlü bir netice de çıkacaktır. Nitekim bugün Moskova'da yapılan çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır. Zira şu an Moskova'daki çalışmaların içerisinde her şeyden önce Sarrac ve ekibi olduğu gibi, karşı tarafta da Hafter ve ekibi var. Biliyorsunuz geçen Çarşamba Sayın Putin ile birlikte İstanbul’da yaptığımız görüşmelerde bunları etraflıca ele almıştık. Şimdi de Moskova'da bugün yapılan toplantıyla güzel bir netice ortaya çıkacağının işaretlerini arkadaşlarımızdan aldık ve buradan çıkacak neticeyle metin ortada olacak. Metin ortada olacağı için bu metinle beraber Berlin'e gideceğiz ve Berlin'de de yapılacak çalışmayla inşallah bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız. Temennim o dur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes tüm Libyalı kardeşlerimizin, Libyalı dostlarımızın da geleceği için bir barış temelini oluşturmuş olur."



'ATEŞKES GEÇİCİ BİR TEDBİR OLABİLİR'



İtalya Başbakanı Conte ise İtalya ve Türkiye'nin karşısında terörizm, göç akınları, Ortadoğu'daki istikrarsızlıklar gibi ortak sorunlar olduğunu belirtti. Libya'daki gelişmeleri değerlendiren Conte, "Şu anda Moskova'da Libya heyetleri bir imza atmak üzere orada bulunuyor. Sürekliliği olan bir sonuç elde etmeliyiz, eğer uluslararası topluluk tarafından ortak istikrarlı bir çözüm bulunmazsa ateşkes geçici bir tedbir olabilir. Berlin Süreci'nin önemli bir fırsat oluşturacağı konusunda mutabık kaldık. İtalya'nın pozisyonu her zaman son derece net" diye konuştu.



'ATEŞKESİN MUTLAKA İMZALANMASI LAZIM'



Başbakan Conte, Libya'daki ateşkesin ardından nasıl bir çözüm önerisi olduğunun sorulması üzerine, şöyle konuştu:



"Moskova'daki gelişmelerin gidişatı üzerinde bilgi aldık. Böyle bir imza atılacak kanaatindeyim. Bu bir adım sadece. Son derece karmaşık bir süreç, hemen zafer nağraları atamayız. Mutlaka bu ateşkesin imzalanması lazım, ardından Berlin'de bir araya gelmek lazım. Bu süreç devam edecek."



Berlin Konferansı'nın katılımcı listesinde Libya'daki tarafların olmasının öneminin altını çizen Conte, "Herkesin davet edilmesi gerekir ama bir yandan da katılımcı listesi çok genişleyebilir. Görüşmelerimizde Libya'nın aktörlerinin de bulunması esastır" diye konuştu.