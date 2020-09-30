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Liseli İskender’in ölümüne sebep olan şoföre 6 yıl hapis ve tahliye

BURSA'da, servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarparak İskender Şimşek’in (15) ölümüne, Arda Üzmez'in (15) yaralanmasına neden olan sürücü Mehmet Akkökoğlu (54) son kez hakim karşısına çıktı.
Liseli İskender’in ölümüne sebep olan şoföre 6 yıl hapis ve tahliye

Kaza, 29  Ekim 2019 günü , Mudanya ilçesi Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle yol kenarında yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Kazada, İskender Şimşek ile Arda Üzmez adlı öğrenciler yaralandı. Ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden İskender Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Akkökoğlu'nun yargılanmasına Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Akkökoğlu'nun cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, ölen İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak, babaannesi Güneş Şimşek ile yaralanan Arda Üzmez hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin kazayı istemeden yaptığını, yaralının bir günde taburcu olduğunu, servis şoförlüğünü vekaleten yaptığını, hasta olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti. Irmak ile Üzmez’in avukatları ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Kazada yaralan öğrencilerden Arda Üzmez, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu sanık Mehmet Akkökoğlu’nu 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Akkökoğlu'nun cezaevinde yattığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. 

Mahkemenin kararına tepki gösteren babaanne Güneş Şimşek, duruşma çıkışında “Benim fidanım gitti. Başka İskenderler ölmesin” dedi.

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