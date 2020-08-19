Lütfen önlem...

Ankara-Çankırı karayolunun Akyurt ilçe merkezi girişindeki kavşakta sıkça kaza yaşanıyor.

Kavşağın son kurbanı 23 yaşındaki Semih Saygı adındaki bir genç oldu.

Semih, motosikletiyle TIR’ın altında kalarak can verdi. Semih’in hayalleri yarım kaldı, tüm sevenlerini üzdü gitti.

Anıt kavşağı olarak bilinen noktada bu yaşanan üzücü kaza ilk değil son da olmayacaktı. Birkaç yıl önce de aynı noktada 5 can yitip gitmişti. Bölgedeki vatandaşlar, kavşakta her ay en az 3-4 tane kaza yaşandığını kaydediyor.

Bölgedeki sorunu gündeme getirmemizin ardından saatler sonra da aynı noktada trafik kazası yaşandı. Şans eseri ölen olmadı; ancak kazada yaralananlar vardı.

Oradaki kazaların önüne geçilmesinin tek yolu var. O da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünce bölgeye yapılması planlanan köprülü kavşak projesinin bir an önce başlaması.

Ancak bu şekilde kazaların önüne geçilebilir. Yoksa aynı üzücü manzaralara şahit oluruz.

“Anıt kavşağında geçtiğimiz senelerde 5 can yitirmiştik. Kavşağa çözüm bulunmadı ve bugün genç bir gencimiz daha o kavşakta kurban gitti. Sanayi bölgesi olduğu için yük kamyonlarının yoğun olarak kullandığı Çankırı yoluna bir çözüm bulunmuyor. Daha kaç can yanacak!” diye haykıran Akyurtluların çığlığına ne olur yanıtsız kalınmasın.

Yöneticiler elini vicdanına koymalı ve ona göre bölgeye planlanan çalışmayı bir an önce başlatmalı. Yoksa korkarım ki daha çok can yitip gidecek.