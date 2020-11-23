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Macron, Ermenistan'a neden yardım etmediklerini açıkladı: Karabağ Azerbaycan'ın toprağı

Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisinden Karabağ'a müdahale etmesini isteyen Ermeni gence, "Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır" cevabını verdi.
Macron, Ermenistan'a neden yardım etmediklerini açıkladı: Karabağ Azerbaycan'ın toprağı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında bir Ermeni genç, Macron'a, "Dağlık Karabağ'ya müdahale etmek için sizi engelleyen nedir" sorusunu yöneltti.

"Uluslararası hukuka göre Karabağ Azerbaycan toprağı"
Ermeni gencin sorusunu yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı, "Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur" ifadelerini kullandı.

Macron'dan Ermenistan'a maddi yardım sözü
Macron, Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ'dan kaçanlar da dahil olmak üzere en az bir milyon Ermeni'ye insani yardımın yapılması gerektiğini söyledi.

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