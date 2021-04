MAKUT’a AFAD’dan eğitim

Mamak Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında Mamak Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUT) ekibine afet eğitimi verildi.

Belediye personelinin olası bir afet durumunda donanımlı bir şekilde olaya müdahale edebilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Nerede, ne zaman, ne şekilde geleceği bilinmeyen afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Afetlerde can ve mal kaybının olmaması en büyük temennimiz. Her türlü tehlike anında Mamak Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibimiz gerek personel gerekse ekipman olarak afetlere karşı 7/24 hazır durumda. Ekipteki arkadaşlarımızın hepsini kutluyorum. Mamak’ta, Türkiye’de hatta yurt dışında yaşanabilecek tüm afetlere karşı ekibimiz yetiştirilmiş durumda. İnsan yaşamı bizler için çok önemli bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz” dedi.





Mamak Belediyesi bünyesinde, afet durumlarında arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllü olarak görev yapacak MAKUT ekibi eğitim çalışmalarına başladı. Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde sosyal mesafe kuralları ve Covid-19 salgını tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen bir dizi eğitimle AFAD eğitmenleri tarafından Mamak Belediyesi çalışanlarından kurulan MAKUT ekibi 5 günlük eğitim aldı. Eğitimlerin ilk 2 gününde, arama-kurtarma üzerine teorik olarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitimlerin 3. Gününden itibaren ise AFAD’a ait Uygulama Merkezinde deprem enkazında kurtarma eğitimi verildi. Eğitimin son gününde ise MAKUT ekiplerince nefes kesen tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta 40 görevli personelden oluşan Mamak Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi, senaryo gereği depremde yıkılan binada arama ve kurtarma işlemleri yaparak enkaz altında kalan yaralıları tespit ederek ulaşmaya çalıştı. Sismik dinleme cihazlarıyla enkaz altında canlı olup olmadığının tespitinin yapılması ile başlayan tatbikatta, kameralı görüntü alma, ardından da karotla beton kırılarak yaralıya ulaşıldıktan sonra sedyeye konulan yaralının ambulansa taşınma uygulaması yapıldı. Kısa sürede enkazdaki yaralılara ulaşarak profesyonel bir şekilde müdahale eden MAKUT ekipleri, tatbikatın sonunda tam not aldı.