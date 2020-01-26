Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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