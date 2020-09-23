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Malatya'da otomobilden para çalan şüpheliler Sivas'ta yakalandı

MALATYA'da tapu dairesine gitmek üzere yola çıkan bir kişinin otomobilinin camını kırarak, ev satın almak için biriktirdiği parayı çaldıkları iddia edilen 3'ü kadın 5 şüpheli, Sivas'ta polis ekiplerince yakalandı.
Malatya'da otomobilden para çalan şüpheliler Sivas'ta yakalandı

Malatya'da ev almak için tapu dairesine giden memur emeklisi N.M.'nin otomobilinin camını kırarak, yaklaşık 125 bin lirasını çalan 3'ü kadın, 5 şüpheliyle ilgili emniyet soruşturma başlattı. Şüphelilerin eşkallerini ve kaçtıkları aracı belirleyen polis, bilgileri yurt genelindeki tüm birimlerle paylaştı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de şüphelilerin kaçtıkları aracın Sivas'a giriş yaptığını tespit etti. Ekipler, Sivas-Erzincan kara yolunun Soğuk Çermik Kavşağı'nda önlem alarak içerisinde İ.Y, F.K, A.Y, S.C. ve G.K.'nın bulunduğu hafif ticari aracı durdurdu. Polis ekiplerinin yaptığı aramada çalınan paranın 100 bin lirası, şüpheli kadınların üzerinde bulundu. Şüphelilerden A.Y.'nin hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Malatya'ya gönderildi.

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