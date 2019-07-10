Mamak Başak Mahallesi Koşuyolu Parkı’nı sinekler bastı

Mamak Başak Mahallesi’nde bulunan Koşuyolu Parkı’nı sinekler bastı. Bölge sakinleri sineklerden dolayı parkta yürüyemez olduklarını söyleyerek, bölgenin ilaçlanmasını talep etti.

Mamak’ta Özalp Caddesi ile 1659. sokak arasında yer alan Koşuyolu Parkı sineklerin istilasına uğradı. Sinekler yüzünden birçok vatandaş spor yapamaz ve parkta oturamaz duruma gelirken, belediye ekiplerinden bölgeyi bir an önce ilaçlamalarını istedi.

SICAK HAVALAR ETKEN

Başkent’te sıcak havaların etkisini göstermesi ile birlikte birçok bölgede sinek ve haşere problemi ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi ise Mamak Başak Mahallesi’nde bulunan Koşuyolu Parkı oldu. Muhabirimiz alanı yerinde incelerken sinek popülasyonunda büyük bir artış yaşandığına şahit oldu.

İLAÇLANSIN, YOL YIKANSIN

Bölge sakinleri parkın ilaçlanmasını isterken, bazı vatandaşlar ise park yakınına koyulan çöp konteynerlerinin sinekleri artırdığını iddia etti. Semt sakinleri aynı zamanda parkın güzergâhında bulunan yolun yıkanmasını istedi.

Ramazan SAYGILI / HABERVAKTİM-

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