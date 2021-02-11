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Mamak Belediye Başkanlığı, araç yedek parça satın alacak

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Mercedes marka araçlar için 318 kalem yedek parça satın alacak. İhale detayları haberimizde:
Mamak Belediye Başkanlığı, araç yedek parça satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Mercedes marka araçlar için 318 kalem yedek parça satın alacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.03.2021

İhale belediye binasında yapılacak.

Alım yapılacak parçaların ihaleyi kazanacak yüklenici ile sözleşme imzalanmasının ardından 45 gün içerisinde teslim edilmesi gerekiyor.

Detaylar için TIKLAYIN

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