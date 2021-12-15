Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri 1 yılda 85 bini aşkın işlem yaptı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Zabıta ekiplerimiz yoğun çalışmalarla tamamladığı 2021 yılında vatandaşın huzuru için üzerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirdi” dedi.
Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru her şeyden önemli
Vatandaşın sağlığını tehdit eden, haksız rekabet ortamı oluşturan her türlü faaliyetin karşısında olduklarını ve belediye olarak bu durumu kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizler için vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde. Bunun içinde denetimlerimizi her yıl daha etkin hale getiriyoruz” dedi.
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