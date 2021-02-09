Mamak Belediyesi’nden kiralık halı saha

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Mamak Belediyesi, bünyesindeki 6 adet halı saha ve idari binasını ihaleyle kiraya verecek.
Kiraya verilecek halı sahalar Karaağaç Mahallesi, Zirvekent Mahallesi, Kayaş Mahallesi, Kıbrıs Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi ve Misket Mahallesinde bulunuyor.
İhale ve teklif açma tarihi 24.02.2021.
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