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Mamak Belediyesi’nin maske duyarlılığı

Mamak Belediyesi, 64 mahallede maske kullanımını konusundaki hassasiyetini hızlıca sürdürüyor. 
Mamak Belediyesi’nin maske duyarlılığı

Gerek zabıta denetimleri, gerek ilaçlama çalışmaları gerekse Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin maske denetimleriyle vatandaşlar ve esnafa hem maskenin önemi anlatılıyor, hem de gerekli uyarılar yapılarak vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştiriliyor.

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Aksesuarımızın bir parçası
Bu kapsamda Başkan Köse belediye hizmet binası girişinde hem vatandaşları karşıladı hem de personele gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu. Hiçbir vatandaşın kendi ve sevdiklerinin sağlığı ile ilgili sıkıntı yaşamamasını temenni ettiklerini belirten Köse, “Aylardır gizli bir düşmana karşı mücadele veriyoruz. Bizim gücümüz kurallara uymakta saklı. Salgına karşı aldığımız tedbirlerimizi artırarak daha büyük titizlik ile devam ettirmeliyiz. Öyle bir durumdayız ki; koyacağımız mesafe, birbirimize duyduğumuz saygının da bir göstergesi. Personelimize yönelik denetimlerimizde çalışanlarımızın konu ile ilgili duyarlılıklarının ve hassasiyetlerinin arttığını gördük. Kurallara uyulması hepimiz için çok önemli. Hiçbir çalışanımızı ve ailesini zor durumda görmek istemiyoruz. Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Maalesef günümüz şartlarında maske takmak artık bir zorunluluk haline geldi. Artık aksesuarlarımızın bir parçası. Nasıl, küpemizi, kolyemizi, saatimizi takmayı unutmuyorsak, maskemizi de unutmayacağız. Tüm vatandaşlarımızdan kendilerini korumalarını, temizlik maske ve mesafe kuralına daha fazla uymalarını rica ediyorum” dedi.

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