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Mamak Derbent Mahallesi'ndeki 'dert geçidi'

Mamak Derbent’teki çift şeritli bir alt geçidin yıllardır tam olarak faaliyete geçirilememesi tehlike arz ediyor. Alt geçidin tek şeridinden işleyen trafikte, araçlar ve yayalar her defasında burun buruna geliyor. 
Mamak Derbent Mahallesi'ndeki 'dert geçidi'

Mamak Derbent Mahallesi Kayaş Caddesi üzerinde yer alan bölünmüş çift şeritli alt geçidin, yıllardır tam olarak faaliyete geçirilememesi bölgede tehlike arz ediyor. Bir şeridi trafiğe kapalı olan alt geçidi, geliş- gidiş yönünde yayalar ve araçların birlikte kullanmak zorunda kalması kazaya davetiye çıkarıyor. Kaldırımı ve ışıklandırması dahi bulunmayan alt geçitte araçlarla burun buruna gelen yayaların yürekleri her defasında ağızlarına geliyor. Keskin virajlardan geçerek alt geçide ulaşıldığını belirten bölge halkı, yıllardır yaşanan tehlikenin bir son bulması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunuyor.  

mamak,-derbent-mahallesi,-kayas-caddesi,mhp-mamak-meclis-uyesi-naci-bayanli,-derbent-mahallesi-muhtari-ekrem-yalcinkaya,alt-gecit,.jpgYaya kaldırımı ve ışıklandırmanın dahi bulunmadığı alt geçidi hem araçlar hem de yayalar kullanmak zorunda kalıyor. 

DAHA BÜYÜK KAZALAR YAŞANMAMALI…

Gazetemize konuşan MHP Mamak Meclis Üyesi Naci Bayanlı, bölge halkı ve muhtarların talebi üzerine konuyu ABB Meclisi’ne taşıdığını söyledi. Naci Bayanlı, “Çift şerit olmasına rağmen yıllardır tek şerit olarak hizmet veren alt geçitte bugüne kadar yüzlerce trafik kazası oldu. Bölgedeki tehlike üzerine plan değişikliği yaptırdık, geçtiğimiz günlerde ABB Meclisi’nde komisyondan geçti, onaylandı ve askıya çıktı. Tehlike arz eden geçitte bir an önce çalışma başlatılması gerekiyor. Alt geçit tam olarak faaliyete girerse bölgedeki tehlike önlenecektir. Yayaların ve araçların birlikte kullanmak zorunda kaldığı alt geçitte can tehlikesi olduğu için bir gün bile önemli. Bir an önce çalışma başlatmak elzemdir” dedi. 

ademorman-.jpgMHP’li Mamak Meclis Üyesi Naci Bayanlı, Haber Müdürümüz Adem Orman’a konuştu.

YILLARDIR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Alt geçidin sınırları içinde olduğu Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya ise sürekli yaşanan kazalara işaret ederek, “Özellikle yayalar çok büyük korku yaşıyor. Bu alt geçit mahallemiz için dert oldu. Araçlar ve yayalar günün her saati burun buruna. Bana çok sayıda şikayet geliyor. Geçtiğimiz yıllarda da gündeme getirdik ama bir sonuç alamadık. ” dedi.

derbent-mahallesi-muhtari-ekrem-yalcinkaya.jpg

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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