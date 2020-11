Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel’den öğretmenler günü mesajı

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel: “Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir.”

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, mesleğini yapmak uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi saygı ve minnetle andı. Ve sözlerine Göreve yeni başlayan, bu saygın meslekten emekli olmuş öğretmenlerimize kadar her kademede her rolde " İYİ Kİ ÖĞRETMENİM " diyen tüm değerli meslektaşlarının Öğretmenler Gününü kutladığını söyledi.