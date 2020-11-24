Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel’den öğretmenler günü mesajı

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, mesleğini yapmak uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi saygı ve minnetle andı. Ve sözlerine Göreve yeni başlayan, bu saygın meslekten emekli olmuş öğretmenlerimize kadar her kademede her rolde "İYİ Kİ ÖĞRETMENİM" diyen tüm değerli meslektaşlarının Öğretmenler Gününü kutladığını söyledi.
Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Özel: “Yeni neslin doğru bir karakter ve engin bilgilerle yetişmesini, kararlı adımlarla başarıya yürümesini, ülkesine faydalı işler yürütmesini, en önemlisi her zaman adaletin ve sadakatin izinde hareket etmesini siz yüreği güzel öğretmenlere borçluyuz. Çocuklarımızın en doğru şekilde yetişmesinde sizlerin payı çok büyük Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmenlik öyle bir meslektir ki yalnızca bir meslek hayatı değil bütün insan hayatını kapsar. Zaten bu sebepten dolayı diğer meslek gruplarından farklı olmuş ve bu farklılığını da muhafaza etmiştir. Öğretmenlik mesleğinin her kademesinin fedakârlık gerektirdiğini bilen bir topluluğun üyesiyiz ve bugün hep birlikte "öğretmen" olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğretmen olmanın gururunu yaşadığımız bu günde, mesleğini yapmak uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Göreve yeni başlayan ve bu saygın meslekten emekli olmuş öğretmenlerimize kadar her kademede her rolde "İYİ Kİ ÖĞRETMENİM" diyen tüm değerli meslektaşlarımın Öğretmenler Gününü kutluyor; Birbirimizden uzak olduğumuz şu günlerde tüm öğretmenlerimize ve ailelerine Allah'tan sağlık, mutluluk, huzur ve başarı vermesini diliyorum.“
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