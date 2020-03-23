Mamak Üreğil Millet parkı kapılarını kapattı

Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde hizmete ara verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği Yeni Korona Virüsü kararlarına göre harekete geçen Mamak Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Millet Bahçesi’nin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu.

Evinizde kalın

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşların bir arada bulunmasının hastalığın bulaşma riskini artıracağına işaret etti. Sosyal mesafeyi korumanın önemini vurgulayan Köse, bu yüzden Üreğil Millet Bahçesi’ni geçici süreliğine hizmete kapattıklarını ifade etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hemşehrilerimiz zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın, evlerinde kalsın. Salgını durdurmak, sağlığımızı korumak için ailece ya da arkadaşlar arası görüşmelere bir süre ara verelim. Gençlerimiz de hem kendilerinin hem büyüklerinin sağlığı için bu kurallara uysun. Biz Mamaklı hemşehrilerimize, milletimize güveniyoruz. İnşallah bu zor günleri de uyarıları dikkate alarak, sabırla ve dayanışma içerisinde atlatacağız, virüs salgınından kurtulacağız.” dedi. Murat Köse, belediye ekiplerinin ilçenin her noktasını dezenfekte ettiğini zabıtaların stok ve fiyat denetiminin yanı sıra kahvehane, kafe, çocuk oyun alanları ve eğlence mekanlarının kapalı tutulmasının takipçisi olduğunu sözlerine ekledi.

