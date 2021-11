Mamak’a Kardeşlik Ormanı

Singapur Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow, Mamak Üreğil Bahçesi’ne 500 fidan hediye etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birlikte fidanları diken Tow, kardeşlik ve dostluk vurgusu yaparak, fidanları her yıl görmeye geleceğini belirtti.

Singapur Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde 500 adet fidanı toprak buluşturdu. Mamak Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleşen etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda kişi katıldı. Çevrenin ve doğanın öneminin vurgulandığı etkinlikte, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine dikkat çekildi.

GELECEĞE NEFES OLACAK

Köse, “Böylesine anlamlı ve güzel bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geleceğe nefes olması için Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow’ın 500 fidanı ilçemize hediye ettiği bir törende bir araya gelmenin sevinci içerisindeyiz. Bugünün amacı ekolojik açıdan büyük öneme sahip ormanlarımız korumak ve gelecek nesillerimize bırakmaktır. Yeşilin her tonuyla, toprağa hayat canlılara nefes olacak bu etkinlikte, 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz” diye konuştu.

“ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Sanayileşmenin hızının arttığı günümüzde, havanın suyun toprağın ve buna bağlı olarak doğal güzelliklerin korunması için ağaç dikiminin önemine işaret eden Köse, “Küresel ısınmayı dikkate aldığımızda, iklimin korunmasının çok daha fazla öneme sahip olduğunu anlıyoruz. Bu kapsamda erozyonu önlemek, orman sağasını artırmak açısından pek çok tedbir alıyoruz. Belediyemiz yeşil belediyecilik kapsamında doğanın ve çevrenin korunması için her yıl özel çalışmalar yapıyor.”

“TOPRAK KOKUSUNU ÖZLEYEN MAMAK’A GELSİN”

“Lavanta bahçeleri, meyve ve sebze bahçeleri, ekolojik köyümüz gibi birçok çalışmalara imza attık. Sloganımız; ‘toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin’dir. Ağaç kültürümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Ecdadımız ağaç ve ormana özel önem verirdi. Destanlarımızda ki en kutsal motiflerden birisi ağaçtır. Osmanlı Devleti’nin simgesi de bir çınar ağacıdır. Bizlerde bu toprakları atalarımızdan devr aldığımız şekilde gelecek nesillere bırakmak görevimizdir” ifadelerini kullandı.

"MAMAK DAHA DA YEŞİL OLACAK”

Türkiye’nin yanan ormanları en kısa sürede yenilediğini ve daha büyük bir seferberlikle daha fazla ağaç diktiğini vurgulayan Köse, sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye’nin her tarafında büyük bir seferberlikle milyonlarca ağacı toprakla buluşturuyoruz. Bizim halkımızın gönlü zengindir. Bu gönül zenginliğini Mamak’ımızda daha da yeşile dönüştüreceğiz. Kıyamette kopsa ağaç dikiniz sözünden hareketle yola çıkıyoruz. Bir ağaca değer veren vatanına da değer verir. Küresel ısınmanın olduğu bir dünyada karbon salımını azaltmak ve dünyanın daha yaşanabilir bir hale gelmesi için yeşili yaşatmaya katkı sunuyoruz.”

TOW; “KÜLTÜRÜMÜZDE ÖNEMİ BÜYÜK”

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow ise Üreğil Bahçesi’ne 500 fidan hediye etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu söyleyerek, “Ağaç dikmenin bizim kültürümüzde yeri ayrıdır. Bundan tam 50 yıl önce Kasım 1971’de her yıl düzenlenen ağaç dikim günlerini gerçekleştirdik. O günden bu yana her yıl Kasım ayında tıpkı Türkiye gibi ülkenin dört bir yanına ağaç dikiyoruz. Singapur an itibariyle doğanın içinde bir şehir hedefiyle bir milyon ağaç dikimini amaçlamıştır.”

“BÜYÜMESİNE ŞAHİT OLACAĞIZ”

“Ağaçlar toplumumuzun ve çevremizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Eğlenmek ve dinlenmek için yeni alanlar oluşturur. Bu fidan bağışımızın da Mamak halkı için bu amaca hizmet edeceğini umuyorum. Her yıl buraya gelerek bu ağaçların büyümesine şahit olarak dostluğumuzu pekiştireceğimizi biliyorum” dedi.

Programa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Brunei Ankara Büyükelçisi Shafiee Kassim Japonya Büyükelçiliği Başkatibi Akifumi Fukuoka, Nijerya Büyükelçiliği Başkatibesi Maımuna Alakayi, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA