Mamak'ta kayboldu, İstanbul'da jet operasyonla bulundu

Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp ihbarı aldıkları Merve Ö.’yü 18 saat sonra İstanbul Ümraniye'de bularak hızlı bir operasyona imza attılar.

Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı hızlı bir operasyona imza attı. 26 Haziran tarihinde Merve Ö'nün ailesi kızlarının eve gelmediğini belirterek İlce Komutanlığı’na kayıp ihbarı verdi. İhbar üzerine hızlı bir operasyon başlatan ekipler 18 saat sonra Merve Ö’ye İstanbul Ümraniye’de ulaştı. Merve Ö'nün ailesi ve yakınları İlce Jandarma Komutanı Serdar Kaplan ve Karakol Komutanı Yasin Salgın ’a ayrıca teşekkürlerini iletti.

18 SAATTE BULDULAR

Dün aksam 18 sularında Merve Ö.’nün ailesi kızlarının eve gelmediğini Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı’na ihbar etti. İhbar edilir edilmez İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kaplan ve Teğmen Yasin Salgın özel bir ekip kurarak çalışmalara başladı. Asayiş ekiplerinin 18 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda Merve Ö'ye İstanbul Ümraniye’de ulaşıldı. Kaybolan kızın ailesi olay anından itibaren ekipleri bilgilendiren ve mahalleyi teyakkuza geçiren Kıbrıs Mahallesi Muhtarı İskender Demirkan ve asayiş ekiplerine teşekkür etti.

HABER MERKEZI/ILKSAYFA