Mamak’ta Kutlu Doğum Haftası Kutlandı

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde Dursun Ali Erzincanlı’nın katılımlarıyla kutlu doğum haftası etkinliği düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Bize örnek olacak olan peygamber efendimizdir. Şahsiyeti, sade yaşantısı, edep ve hayâsı, cömertliği, tevazusu, ahlakı ve merhameti hepimize örnektir” dedi.

“NE SÖYLESEK EKSİK KALIR”

Sarıgöl, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’i (s.a.v.) anmak için bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, katılım gösteren herkese teşekkürlerini iletti. Sarıgöl, “Ne söylesek eksik kalır. Ne yapsak yetersiz kalır. Sana ümmet olabilmek ne güzel. Ne güzel seni anabilmek. Biz seni çok seviyoruz ya Resulallah. Bizlerde ashabın gibi anam, babam sana feda olsun diyoruz. Binlerce selam sana olsun.”

“ZOR DÖNEMLERDEN GEÇTİK”

“Bugün vesilesiyle dünyada zulüm gören tüm Müslüman kardeşlerimize Rabbim yardım etsin, bizleri de vesile kılsın. Bu ülkede Allah demenin yasak olduğu dönemlerden geçtik. Şükür ki Cumhurbaşkanımızın öncülüğün de bu ferahlığa ulaştık. Biz ailemizden başlayarak, toplumumuzda insani değerlerin ve iyiliğin yaygınlaşması için çaba harcamalıyız.”

“BİZE ÖRNEK PEYGAMBER EFENDİMİZDİR”

“Özellikle istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini vermeliyiz. Bize örnek olacak olan âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimizdir. Şahsiyeti, sade yaşantısı, edep ve hayâsı, cömertliği, tevazusu, ahlakı ve merhameti hepimize örnektir” dedi.

KÖSE; “EN ÖZEL PROGRAM”

Programda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise gün içerisinde birçok program yaptıklarını bu düzenlenen programın ise hepsinden önemli ve özel olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı, “Bu programı hazırladığı için özellikle ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizler çalışmalarımız yaparken, ‘Rabbim bizi rızası yönünde hizmet etmeyi nasip etsin’ diye dua ediyoruz. Peki, nereden anlayacağız çalışmalarımızın bu yönde olduğunu? Bunun bir ölçüsü olması lazım.”

“RABBİM ONUN YOLUNDAN BİZLERİ AYIRMASIN”

“İşte bu ölçü başta Kur’an’ı Kerimdir. Bu Kur’an’ı Kerim’i yaşayan peygamber efendimizdir. Bu sebeple bugün peygamber efendimizi anmak için bir araya geldik. Rabbim onun yolundan bizleri ayırmasın. Tüm hizmetlerimizi yaparken onun yolu üzerine yapmayı Allah nasip etsin.”

“HER ŞEYİ ONDAN ÖĞRENDİK”

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Hz. Muhammed’in her yönüyle bizlere örnek olduğunu hatırlatarak, “Peygamber efendimiz kısa zamanda çok büyük işler yaptı. Her şeyi ondan öğrendik. Aile ilişkileri, komşuluk ilişkileri, sosyal yaşam, devlet yönetimi gibi hayatımızın her alanında her şeyi ondan öğrendik. O, peygamberlerin en büyüğü, insanların en şereflisidir. O, her zaman hep ümmetini düşündü.”

“GÖRMEDEN SEVDİK”

“Biz onu görmeden sevdik. Ona layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Cumhurbaşkanımızın da sürekli dile getirdiği bu dava, çok ulvi bir davadır. Bu davada benlik senlik yok, İlayi Kelimetullah’a ve ümmete hizmet var. Bu dünyaya bunun için geldik, bunun içinde son nefesimizi vereceğiz” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA