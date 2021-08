Mamak’ta kütüphane söyleşileri başladı

Mamak Belediyesi, Mamak Belediyesi Kütüphaneleri öncülüğünde, “Kütüphane Söyleşileri” düzenledi.

“Tercihler Bizi Nereye Götürür” başlıklı söyleşinin ilk program konuğu Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar oldu. Ünüvar’ın eğitim ve siyasi hayatını gençlerle paylaştığı söyleşide gençler sordu, Prof. Dr. Ünüvar cevapladı.

Her tercih bir karar

Mamak Belediyesi Şehitlik Uyanık Kütüphane’de gerçekleştirilen söyleşiye Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve gençler katıldı. Sürecin üniversite tercih zamanı olduğundan yola çıkarak böyle bir konu seçtiklerini belirten Ünüvar, “Malum şu an tercih dönemi Biz de en başarılı öğrenciler bize gelsin, bizi tercih etsinler diye, böyle bir çaba içerisindeyiz. O tercihler de insanları önündeki kırk elli yıllık dönemi kapsayacak dönem. Her tercihin bir karar olduğunu bilmemiz lazım. Her karar da bir tercih. Karar o kadar önemlidir ki; karar liderliğin esaslarından birisidir. Bir kişi liderse en önemli aldığı şey karar almaktır. Hayatta en önemli şey karar almaktır. En kötü karar, en iyi kararsızlıktan daha iyidir” dedi. 1978 yılında aldığı kararla Tıp Fakültesi’ne giden yolculuğunu belirlediğini kaydeden Ünüvar, “Bu karar benim 43 yıllık hayatımı şekillendiren bir unsur oldu.

Tercih listemi yapıp götürecekken, bir arkadaşım denk geldi onunla tercihlerime baktık. Listemdeki bir okulu çıkarttım başka bir okulu yazdım. Ve okulu yazarken de benim babam inşaat ustasıydı. Bir kulağında sigara, diğerinde kalem olurdu. Okuma- yazma bilmeden 60 yaşında vefat etti. İnşaat ustası olduğu için benim hep inşaat mühendisi olmamı istedi. Babamın hatırına 7. Sıraya inşaat mühendisliği yazdım. 7:sırada mühendislik tutmadı. Normalde bu listemde tıp yoktu. O arkadaşla karşılaşmasaydım beklide tıp yazmayacaktım.

O tercih bizim hayatımızı şekillendirdi” dedi. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Ünüvar, gençlerden Aşık Veysel’in “Benim sadık yarim kara topraktır” şiirini satır satır ezberlemesini istedi. Programın sonunda Ankara Üniversitesi Rektörü’ne teşekkür eden Köse, çiçek takdim etti.