Mansur Yavaş davası

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimde halkın talebine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş hakkında yeni bir dava açıldı.

Mansur Yavaş'ın avukatlık mesleğini icra ettiği döneme ait yaşananlar nedeniyle dava açıldığı öğrenildi.

Aklı başında insanın aklına 2 soru geliyor;

1- Dava açmak için adamın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını bekleyip aday gösterildiği parti üzerinden karalama mı yapmak istediniz?

2- Dava açılacaksa Mansur Yavaş'ın avukat olduğu dönemde neredeydiniz?

Yani 31 Mart seçimleri sonrasında ve öncesinde Mansur Yavaş hakkında herkes konuştu. Mansur Yavaş'ı tanımayan adam suçlamada bulundu sonra ok lehine dönünce adamın suçu ortaya çıktı adamı aldılar götürdüler v.b durumlar yaşandı.

Bu nedenlere bağlı olarak Ankara'da bir algı oluşturulmak isteniyorsa ki bu şekilde algı tamamen bakış açısına bağlı kalınarak düzenlenmiş.

Ancak seçilen kişilerin çöplerinin karıştırılması ne kadar uygun bilmiyorum ama şahsen ben Mansur Yavaş'ın yerinde olsaydım keşke seçilmeseydim derdim. Öyle ki adam belki rahat yemek yiyemedi.

Örnek olarak Melih Gökçek; twitter üzerinden bombalıyor, bombalıyor kendi canlı yayın görüntüleri paylaşılıyor hiç kimse görmezden gelmiyor.

Yani bence Meclis'te bir soru önergesi veya kanun teklifi verilecekse siyasilerin "boş yapmalarının engellenmesi" hakkında bir soru önergesi verilmelidir. Kuru kalabalık adı altında hiç kişilik ve karakterlerine yakışmayacak kılığa girenler var. Mansur Yavaş üzerinden yapılan eleştiriler nedense hep haklı ama kimse eleştiri yapanlara aynı tutmuyor.

