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Marmaray'dan geçen yurt içi yük treni Tekirdağ'a ulaştı

Anadolu'dan Marmaray geçişli ihracat yük taşıması yapan tren Tekirdağ'a geldi.
Marmaray'dan geçen yurt içi yük treni Tekirdağ'a ulaştı

Ankara Kahramankazan'daki fabrikadan Medlog Lojistik'e ait vagonlara yüklenen 72 soda külü yüklü konteyner, Marmaray'ı kullanarak Tekirdağ Tren İstasyonu'na ulaştı. 

Hazırlanan geçici platformdan çekicilerle transfer edilerek Asyaport Limanı'na taşınacak konteynerler, MSC Şirketler Grubu'na ait gemilerle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban Limanı'na götürülecek.

Tren istasyonunda düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bugün kentte tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Marmaray'dan vagon geçişlerinin başlamasıyla Anadolu'dan Tekirdağ'a kesintisiz ihracatın gerçekleştiğini belirten Yıldırım, "Buradaki konteynerler gemilere yüklenmek suretiyle dünyanın dört bir tarafına ulaştırılabilecek. Aslında Tekirdağ merkeze gelen ilk trenimiz bu. Daha önceki Çorlu'ya gelmişti." dedi.

Vali Yıldırım, Tekirdağ'ın lojistik merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, "Bundan sonra bu trenleri, bu katarları çok göreceğiz. Bu katarların demir yolu ile taşınmasının pek çok da faydası var. Burada görmüş olduğunuz bir konteyner bir tıra yükleniyordu. Eğer demir yolu ve deniz yolu bunu taşımazsa bir düşünün ki kara yollarımızın hali nice olurdu." diye konuştu.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TCDD 1. Bölge Müdürü Levent Meriçli, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ile oda başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

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