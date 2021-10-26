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Masaja gittiği evlere arkadaşlarını hırsızlığa göndermiş

İSTANBUL'da evlere girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Masaja gittiği evlere arkadaşlarını hırsızlığa göndermiş

POLİS ÖNCE HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİ YAKALADI

Beşiktaş, Balmumcu Mahallesi, Defne Çıkmazı Sokakta 12 Ekim 2021 tarihinde polise başvuran mağdur H.A.Ç. evine giren hırsızların içerde bulunan ziynet eşyalarını çaldıklarını söyleyerek, yardım istedi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların olaydan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı belirlendi. Polis bu görüntülerini kullanarak iki hırsızın kimliğini tespit etti. Kağıthane'de düzenlenen operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen Oğuzhan A.(21) ile Fatih A.(25) polis tarafından yakalandı.


 

ÇALINAN EŞYALAR EVLERİNDE BULUNDU

Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada müşteriye ait 3 adet kol saati, 1 adet gümüş tespih, 1 adet pırlanta bileklik, 1 adet pırlanta broş, 1 Altın kolye ele geçirildi. Şüphelilerden Oğuzhan A.'nın daha önce 33 kez, Fatih A.'nın ise 11 kez gözaltına alındığı tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, suç ortağı ise hırsızlık yapılan eve 2 gün önce gelen masörlük yapan Ercan A. olduğu ortaya çıktı. Masör Ercan A.'nın masaj için geldiği evde keşif yaparak ziynet eşyalarının yerini arkadaşlarına haber verdiği iddia edildi. Ercan A.'nın ayrıca konuşmalar sırasında ev sahiplerinin hangi saatlerde evde olduğu gibi bilgileri de arkadaşlarına aktardığı öğrenildi. Polis peşine düştüğü masör  Ercan A.'yı da gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler Oğuzhan A., Fatih A., ve masör Ercan A. adliyeye sevk edildiler.

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