Doğru yardımcı kaynaklar kullanılarak sistemli çalışılırsa TYT Matematikte başarılı olunabiliyor. Peki TYT sınavında Matematikte başarının yöntemi ne? Matamatikten nasıl ful yapılır? Matematikte full çekmenin yöntemi nedir?

Pekçok ülkede olduğu gibi sınava dayalı eğitim modelini benimseyen ülkemizde de TYT’de öğrencilerin en çok zorlandığı derslerden biri Matematik olarak biliniyor. Bu zorlanmanın birinci sebebi ön yargı olarak değerlendiriliyor. Öğrenciler Çalışsam da zaten Matematikte başarılı olamıyorum ben diye düşünebiliyor.

Oysa TYT'de en zorlanılan Matematik sorularını ful yapmak için ciddi bir çalışma kadar kaliteli kaynak kitaplar da çok önemli. TYT Matematikten ful çekme yöntemi konusunu araştırdık: Matematikten nasıl ful yapılır ? Matematikte ful çekme yöntemi nedir?

Sizler için derledik:

Türkiye’de En iyi TYT matematik yayını deyince akla çıkardığı birbirinden kaliteli kitaplarıyla Full Matematik gelmekte. Alanında uzman yazarlık tecrübesi olan hocaların bir araya gelerek yeni nesil sorulardan oluşturdukları bu kitabı, TYT’ye girecek her öğrencinin çözmesi mutlaka tavsiye ediliyor.

1998 yılında Gazi Üniversitesi Matematik Bölümüne başlayan üç dönem arkadaşı Halit Alper Çiftçi, Yusuf Aslan Öztürk ve İsa Sevgen tarafından “Sana Full Yakışır” sloganıyla Full Matematik, yayın hayatına başlıyor. Gerçekten de Full Matematik ‘ten çıkan kitapların adının hakkını verdiği söylenebilir. Yeni nesil düşünmeye sevk eden ÖSYM sorularına uygun, öğrencilerin hem bilgilerini test etmesine hem de konuyu daha iyi pekiştirmesine yardımcı soru bankaları mevcut.

En büyük özelliği ise başka yayınlar gibi her derse bölünmeyip tek branş Matematik üzerinden ilerlemesi. Bu sayede Matematik alanında yetkin hocalar enerjisini sadece matematik dersine vererek soruları özenle hazırlıyor.

YENİ NESİL ÖSYM SORULARI İLE UYUMLU

Artık YKS sorularını, eski tip ve yeni tip diye ayrılırsa hata edilmiş olunmaz. Çünkü son yıllarda ÖSYM, soru tarzını bir hayli değiştirdi. Eskiden doğrudan öğrencinin bilgisini ölçmeye yönelik sorular üniversite sınavında çıkarken şimdi bilginin yanında öğrencinin okuduğunu anlayıp yorumlaması da bekleniyor. Hatta matematikteki problem sorularının Türkçede çıkan paragraflardan neredeyse bir farkı kalmadı. Oldukça uzun ve karmaşık şekilde sorular hazırlanıyor. Dolayısıyla sınava yeni nesil soru tipine uygun içeriğe sahip yayınlardan hazırlanmak daha mantıklı. Full Matematik Yayınları, yeni nesil ÖSYM tarzı sorulardan oluşmasıyla da bir kez daha en iyi TYT matematik yayını unvanını hak ettiğini gösteriyor. Ayrıca Full Matematik satış rekoru kırarak Türkiye’de en çok satılan TYT Matematik kitabı unvanını da elinde bulunduruyor.

Full Matematik Yayını Nereden Alınır?

FULL MATEMATİK YAYINI HAKKINDA

TYT MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR?

En iyi TYT matematik yayını hakkında bilgi sahibi olduğumuza göre gelelim öğrencilerin merak ettiği bir diğer konuya: TYT matematik nasıl çalışılır?

•Mutlaka konu çalışması yapın. Konu çalışması yapmadan soru çözmeye başlamayın. Bazı öğrenciler özellikle temel kavramlar gibi basit konuları bildiklerini düşünüp çalışmadan soru çözümüne geçebiliyorlar. Oysa bu konularda da bakılması, üzerinde durulması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Dolayısıyla konu çalışması yapmadan soru çözmeye başlamayın.

•Bol bol soru çözün. Matematiğin püf noktası konuyu anladıktan sonra bol bol soru tipi görmektir.

•Yapamadığınız sorunun çözümünü öğrenin. Yanlış cevaplanan bir sorunun doğrusunu öğrenmek yeni konu öğrenmeye eş değerdir. Mümkünse hocalarınıza sorun mümkün değilse kitabınızdan çözümüne bakın. İşte burada çözümlü soru bankası almanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Full Matematik Yayınları, tüm kitaplarını video çözümlü olarak hazırlıyor.