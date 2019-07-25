Mavi Göl'de balık tutarak stres atıyorlar

Mamak Mavi Göl’de balık tutkunları objektiflerimize böyle yansıdı. Gölde sazan ve turna avlayarak vakit geçiren vatandaşlar hem stres atıyor, hem eğlenceli vakit geçiriyor.

Başkentli vatandaşlar Mamak’ta bulunan Mavi Göl’de hem piknik yapıyorlar hem balık tutuyorlar. Haftanın her günü balık tutmak için Mavi Göle gelen vatandaşlar, gölde sazan ve turna avı yaparak eğlenceli vakit geçiriyorlar. Amaçlarının balık tutmaktan ziyade stres atmak olduğunu söyleyen balık tutkunları, tuttukları balıkları piknik alanında kızartarak yiyorlar.

HEM PİKNİK YAPIYORLAR HEM BALIK TUTUYORLAR

Başkentliler Ankara’da bulunan göletlerde balık tutarak rahatlıyor. Başkent’in birçok noktasında göletler bulunuyor. Özellik ile piknik alanları ile iç içe geçmiş göletlerde vatandaşlar hem aileleri ile piknik yapıyor hem de göletlerde balık tutarak stres atıyor.

MESAİ BİTİNCE GELİYORLAR

Objektiflerimize Mamak’ta bulunan Mavi Göl’den yansıyan kareler vatandaşların stres atmak için balık tuttuğunu gözler önüne seriyor. Gazetemize konu hakkında bilgi veren balıkçılar, balık için zamanın, gece ya da gündüz olmasının fark etmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullanıyor, “Balık tutmak için o gün izinli ya da hafta sonu olmasına gerek yok. Mesai bitiminde geliyoruz, birkaç saat burada stres atıp evimize öyle gidiyoruz”

AMAÇ STRES ATMAK

“Amaç balık tutmak değil. Buradaki amaç stres atmak. Şehrin merkezinde böyle yerler bulmak gittikçe zorlaşıyor. Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlere göletler iyi geliyor. Hafta sonu ailemizle geliyoruz. Hafta içleri de arkadaşlarımızla geliyoruz. Eğer rast gelirse tuttuğumuz balıkları da burada kızartıp yiyoruz.”

TURNA VE SAZAN AVI YAPILIYOR

Balık tutan vatandaşlardan aldığımız bilgilere göre Mavi Göl’de genellikle sazan ve turna avı yapılıyor. Sazan balığını tutmak isteyen vatandaşlar oltalarına; solucan, mısır, hamur gibi yiyecekler takarak, dip oltacılığı diye adlandırılan at bekle taktiği ile balık tutuyor. Turna avı yapmak isteyen balıkçılar ise oltalarının ucuna renkli yapay bir balık takarak, at çek taktiği denilen yöntemle turna avlıyor.

Emrah Özcan/ HABERVAKTİM-

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