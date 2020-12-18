MEB'den son dakika duyurusu! Okullar için tarihler resmen açıklandı

MEB: Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili Bakanlığımız tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır.