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Meclis'te 382 dokunulmazlık dosyası var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Temelli'nin de aralarında bulunduğu 25 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Böylelikle Meclis'e gelen dosya sayısı 382'ye ulaştı.
Meclis'te 382 dokunulmazlık dosyası var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 25 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu, Buldan ve Temelli'nin yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP  Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş."  

Gelen dosyalar arasında Remziye Tosun ve Berdan Öztürk'ün 4, Kemal Kılıçdaroğlu, Sezai Temelli, Salihe Aydeniz'in 3, Pervin Buldan, Semra Güzel, Barış Atay Mengüllüoğlu, Musa Farisoğulları, Nuram İmir, Fatma Kurtulan, Muazzez Orhan'ın ise 2'şer dosyası bulunuyor.

Son gelen 44 fezleke ile Meclise ulaşan dosya sayısı 382 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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