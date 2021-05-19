Engel üzerine engel
Peygamberler şehri
Atalarımın diyarı
İlk kıblemiz
Mescidi Aksa
Gardiyanlar sarmış
Çağın ayıbı
İşgal altında
Özgürlüğünü bekliyor
Üzülme mescidi aksa
Şükretmek için
Dua için
Yakarmak istiyorum
Gardiyanlar kapıda
Sevenler tedirgin
Hasret bitmiyor
Mescidi aksa
İlk kıblemiz
Destanını okuyacak
Yiğitler bekliyor
Kapıları açacak
Sevdalar sırada
Sabır taşı
Mescidi Aksa
Gönüller sen de
Özgürlükler sende
Özgürlükten yana
Uyanan, uyanana
Ağlama mescidi Aksa
Yeni dünya kuruluyor
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