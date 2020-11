Meslek Liseli öğrencilere tecrübeler anlatıldı

Meslek Lisesi öğrencileri, geleceklerine ışık tutabilmek adına işin ustalarından soru cevap şeklinde mesleki deneyimler ve iş hayatı konularında teorik ve uygulamalı anlatımlı kapsamlı bilgiler aldı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Aston Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülen Dijital Ekonomi İçin Okul İttifakı (The School Business Alliance for the Digital Economy) isimli Erasmus+Okullar arası Stratejik Ortaklıklar projesinin Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ile birlikte ortağı olan Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, takı imalatçısı mücevher ustası sanatkar ve e-ticaret üzerinden takı satışı yapan girişimci ile bir araya geldi.

Öğrencilerin sanatkar ve girişimci ile buluşmasına; Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Uzmanı-Teknik Öğretmen Ahmet Okan Yavuz ile ANKESOB adına Proje Koordinatörleri; ANKESOB Eğitim, Ar-Ge ve Proje Müdürü Erdoğan Özen ve ANKESOB MEDB Üyesi Zeynel Abidin Karagöz de eşlik etti.

Öğrenciler ilk olarak Anafartalar Caddesi Hanif Kuyumcular Çarşısındaki atölyesinde faaliyet gösteren takı imalatçısı mücevherat ustası Sadekar Kemal Onuk ile bir araya geldi. Takı imalatçısı, mücevherat ustası Sadekar Kemal Onuk, takı imalatı üzerine öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

İmalatı yapılacak olan her türlü takıyı, teknolojinin de önemli imkanlar sağladığı kuyumculuk tekniklerini kullanarak tasarlayan ve üretimini yapan kişilere takı imalatçısı (Sadekar) denildiğini aktaran Onuk, altın ya da gümüş, ya da diğer değerli taşların üretim aşamalarını, sorularını da yanıtladığı öğrencilere uygulamalı olarak anlattı.

Öğrenciler ikinci olarak Onuk'un atölyesinde girişimci Fırat Ezin ile bir araya geldi. Dijital ortamda takı satışı yapan Fırat Ezin de girişimciliğin temel özelliklerini ve kişiye özel online satış süreçleri üzerine bir anlatım gerçekleştirdi. Öğrencilerin girişimcilik ve e-ticaret üzerine tüm sorularını da cevaplayan Ezin, girişimcilikte yaratıcı yeni fikirler ile içinde bulunulan sektöre farklılık sağlanmasının önemine vurgu yaptı, girişimcilerin, risk almayı bilen, sabırlı, açık, dürüst, vizyon sahibi, yönetim ve pazarlama becerilerine sahip, ticari süreç içerisinde önlerine çıkabilecek her türlü sorunu çözmeye yönelik donanıma sahip olmaları gerektiğini kaydetti. Ezin, yeni nesil pek çok girişimcinin yeni gözdesinin giderek yaygınlaşan online e-ticaret yöntemini kullanmak olduğunu belirterek, öğrencilere, geleceğin zorlu dünyasında yer edinebilmeleri ve geleceğin önemli girişimci aktörleri arasına katılabilmeleri için kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.