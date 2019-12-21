Mesut Özil’e sahip çıkalım 

Çin Devleti’nin, sözkonusu “Doğu Türkistanlıları yönelik politikaları” oldu mu nasıl hırçınlaşıp, saldırganlaştığı bir kez daha görüldü.

İngiltere’de top koşturan Türk futbolcu Mesut Özil'in sosyal medya hesabından Uygur Türklerine destek mesajı yayınlaması karşısında adeta çılgına döndüler.

“Zulme zulüm dedi” diye Özil’i hedef tahtasına oturttular. Öyle öfkelendiler ki, işi Mesut Özil’i bilgisayar oyunlarından çıkarmaya kadar götürmüş durumdalar. Maçını da yayından kaldırmışlardı Mesut Özil’in. Ellerinden gelse adamı bir kaşık suda boğarlar…

Peki nedir onları bu derece panikleten? Neyin göstergesi bu saldırgan tutum?

Evet aynen öyle:

Suçlular ve yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmaya çalışıyorlar.

Biri suçlarını gündeme getirip, tepki gösterince, panikleyip hırçınlaşıyor ve köpek gibi havlayıp diş gösteriyorlar.



Adamların “Uygur Türkleri” adına bile tahammülleri yok.

Bırakın kendi bölgelerini yeryüzünde birtek Uygur Türkü kalmasın istiyorlar. Yıllardır bu yönde binbir çeşit soykırım politikası uyguluyorlar.

İşte Mesut, bir bir anlatmış zulmü:

"Ey Doğu Türkistan... Ümmetin kanayan yarası... Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu... Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler... Kuran'lar yakılıyor... Camiler kapatılıyor... Medreseler yasaklanıyor... Din alimleri birer birer öldürülüyor... Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor... Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor... Tüm bunlara rağmen... Ümmeti Muhammed suskun... Sesi çıkmıyor... Müslümanlar sahiplenmiyor... Bilmezler mi ki, Zulme Rıza Zulümdür... Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar haftalardır, aylardır gündemde iken müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki, yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki, Allah; Tuzak kuranların en hayırlısıdır..."

Mesut Özil bu paylaşımından ötürü Çin ve ülkemizdeki Maocu zihniyetin hedefinde şuan.

Gün Mesut Özil’e sahip çıkma günüdür.

Sosyal medya hesabımda da yazdığım gibi;

Korkmadan gerçeği haykırdığı için...

Güce eğilmediği için...

Mazlumun yanında, zulmün karşısında durduğu için...

Kariyer, siyasi rant, ekonomik getiri-götürü vs. hesabı yapmadığı için...

Ülkemizdeki üç maymunculara katılmadığı için...

Velhasıl: Türklüğünü, Müslümanlığını konuşturduğu için...

