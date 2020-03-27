Metil alkol ne? Metil alkol mü? Etil alkol mü?

Etil alkol genellikle metil alkolle, metill alkol ise etil alkolle karıştırılır. Peki, Metil Alkol Nedir? Metil Alkol nerelerde kullanılır? Metil alkolün özellikleri ne? Metil Alkol hangi sektörlerde kullanılır?

Metil alkol ne? Etil alkol ne? Aralarında ki kafa karıştırıcı isim benzerliğine son vermek için akıllarınızdaki Metil alkol nedir? Metil alkol nerelerde kullanılır? Metil alkolün özellikleri ne? Metil alkol sarhoş eder mi? Metil alkol hangi sektörlerde kullanılır? Metil alkol etil alkol satılıyor mu? Sorularının cevabı haberimizde…

Metil alkol nedir? Metil alkol sarhoş eder mi?

Metil Alkol (Metanol) odun alkolü olarak da bilinmektedir. Halk tarafında çok iyi bir izlenimi yoktur. Metil Alkol (Metanol) yasadışı içki üretiminde maliyetinin düşük olmasından kaynaklı kullanılmıştır. Bundan dolayı birçok insan zehirlenmiş ve zarar görmüştür. Bu sebeple Metil Alkol (Metanol) halk arasında kötü bir izlenim yaratmıştır.

Metil Alkol (Metanol) en basit alkol türüdür. Oda sıcaklığında polar özelliğe sahip bir sıvıdır. En basit yağlı alkoldür. Birincil alifatik alkolün genel özelliklerine sahiptir. Bir hidroksil grubu içeren karbon atomu üzerinde üç hidrojen atomu düzenli bir şekilde Formaldehit, Formik Asit ve Karbondioksit üreterek oksitlenme yapabilir.

Metil alkolün özellikleri nelerdir?

- Metanol özellikleri bakımında Etanol ile sık sık karıştırılmaktadır. Fakat kullanım alanları olarak bir birinden çok farklıdır.

- Etil alkol gibi hafif keskin kokulu, renksiz ve oldukça uçucu bir sıvıdır. Su ile tamamen karışabilme özelliğine sahiptir. Metil Alkol ( Metanol ) buharları havadan biraz ağır özelliğe sahiptir.

- Fiziksel görünümü renksiz sıvı özeliğine sahiptir. Saf olması durumunda hafif alkolik kokuya sahiptir.

- Metil alkol kaynama noktası 65.4 °C dir.

- Erime noktası -98 ° C dir.

- Metil Alkol (Metanol) yoğunluğu 0.791 g/mLt’ dir.

- Çözünürlük olarak benzen ile karışabilme özelliğine sahiptir.

- Etanol, eter, benzen, birçok organik çözücüler ve ketonlar ile karışabilir.

- Aseton ve kloroform da çözünür.

Metil alkol nerelerde kullanılır?

- Metil Alkol (Metanol) kullanım alanı olarak, antifriz, çözücü, yakıt ve etanol için denatürant olarak kullanılır.

- Kimyasal transesterifikasyon reaksiyonu ile biyodizel üretmek için Metil Alkol (Metanol) kullanılır.

- Endüstriyel amaçlar için kullanılan etanol üretiminde denaturant katkı maddesi olarak Metil Alkol (Metanol) kullanılır.

- Metil Alkol (Metanol) kullanılarak karbonilasyon ile Asetik asit veya asetik anhidrit üretilebilir.

- Formaldehitin üretilmesinde ana hammaddedir. Buradaki üretim reaksiyonunda 2 tip katalizör kullanılır. 1 tanesi şerit katalizör diğeri metal oksit katalizörüdür. İlk katalizör varlığında ki üretimde %50-60 aralığında verim oluşur. 2. Katalizör varlığındaki üretimde geri kalan miktar üretilir.

- Metil alkol kullanımı arasında hidrokarbon zincirleri ve aromatik sistemlerin üretimi bulunmaktadır.

- Polimer üretiminde kullanılmaktadır.

- Laboratuvar kimyasalı olarak kullanılmaktadır.

- Sülfonamid, amin vb kimyasalların üretiminde Metil alkol kullanılabilir.

- Dimetil teraftalik asit, metil metakrilat, akrilik asit ve metil esterin üretimi için metil alkol çok önemli bir alkol türüdür.

- Laboratuvar çalışmalarında bor tayininde kullanılmaktadır.

- Metil Alkol (Metanol) anti- donma maddesi olarak kullanılmaktadır.

- Kalsiyum sülfat ve Magnezyum sülfatın ayrılması için çözücü olarak metil alkol kullanılır.

- Stronsiyum bromür ve baryum bromürün ayrılması için en uygun alkol türevidir.

- Metil Alkol (Metanol) iyi bir alternatif yakıt kaynağıdır.

- Yapıştırıcılar ve dolgu macunlarının imalatında kullanılmaktadır.

- Korozyon inhibitörlerinin imalatında anti- ölçekleme maddesi olarak kullanılmaktadır.

- Metil Alkol (Metanol) endüstriyel atık arıtma maddesi olarak kullanılmaktadır.

- Otomotiv bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

- Bazı tarım kimyasallarının imalatında kullanılır.

- Elektrik ve elektronik ürünlerde kullanılmaktadır.

- Metil Alkol (Metanol) hava bakım ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Metil Alkol nasıl depolanır?

- Doğrudan Güneş görmeyen, yanıcı ve patlayıcı olmayan depolama alanlarında depolanabilir.

- Metil Alkol (Metanol) ambalajı IBC tank ve Plastik variller ile depolanabilir.

- Metil alkol kaynama noktası çok düşük olduğundan depolama yapılırken son derece dikkat edilmelidir.

Metil alkol etil alkol satılıyor mu?

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.

Metil Alkol (Metanol) fiyatı üretiminde kullanılan hammaddelere doğrudan bağlıdır. Doğalgaz fiyatı arttıkça, Metil Alkol (Metanol) fiyatı artacaktır.

Çin’deki kömür maden sayısının azalması metanol fiyatı üzerinde artış etkisi yapacaktır. Çünkü en çok metanol kullanımı Çin’dedir. Buradaki hammadde eksikliği global piyasaları etkileyecektir.

Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak üretim tesislerine bağlı olarak değişebilir. Bu kimyasalın üretimini yapan tesis sayısı arttıkça Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak geçici süre azalacaktır.

Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak kullanım alanının artması ile artacaktır. Çünkü Üretilen Metil Alkol (Metanol), talebi yeterli oranda karşılamayacaktır. Bu nedenle, Metil Alkol (Metanol) fiyat olarak artacaktır.

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