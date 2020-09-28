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Meyvelerini bağışladı

Etimesgut Balıkuyumcu Mahallesi’nde 10 dönümlük arazide çeşit çeşit meyve ağaçları bulunan Güniz Açıkalın adlı bir hayırsever, meyvelerini Büyükşehir Belediyesine bağışlayarak, meyvelerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını sağladı.
Meyvelerini bağışladı

Büyükşehir Belediyesine ait arazilerde üretilen sebzelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmasından çok etkilendiğini belirten arazi sahibi Güniz Açıkalın, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:
“Burası bizim aile bahçemiz. Bu sene Mansur Başkanın Gölbaşı’nda Büyükşehir’in kendi arazisinde sebze üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtması projesi bizi çok etkiledi. Biz de aile olarak çorbada tuzumuz olsun ve Mansur Başkan’ın sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamak istedik. Belediye yetkililerine ulaşarak meyvelerimizin toplanmasını talep ettik. Elma, armut, ayva ve erik gibi birçok türde meyvelerimiz mevcut. Meyvelerimizin toplanarak doğru yerlere dağıtılacağından emin olduğumuz için, Mansur başkanımıza güvendiğimiz için meyvelerimizi paylaşmak istedik. Bahçemizi seve seve Büyükşehir Belediyesine açtık. Sağ olsunlar, var olsunlar bizim bu talebimizi geri çevirmediler.”

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MEYVE TOPLAMAYA BAŞKENTLİ GENÇLER DE KATILDI
Meyve toplama sürecinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine üniversite öğrencilerinin kurduğu ATA Tohum Derneği üyeleri de gönüllü olarak katılarak destek verdi.

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Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının hayata geçirdiği projelerde dernek olarak yer almak istediklerini ifade eden 20 yaşındaki ATA Tohum Derneği Başkanı Kerem Korkmaz, şöyle konuştu:
“Biz gençler olarak Büyükşehir Belediyesinin tarımsal faaliyetlerinde yanındayız. Ankara’daki üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllülük esasına dayalı bir platformumuz var. Mansur Başkanımıza dernek olarak yaptıklarımızı anlatan bir sunum hazırlamıştık. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı meyve toplama faaliyeti için bize ulaştı. Biz de gençler olarak dinamik gücümüzü ortaya koymak istedik. Sosyal sorumluluk çalışmalarına bağış yapmak isteyen bahçe sahibi bize evini açtı, kendisine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle meyveleri topladık. Meyveler olgunlaştıkça gelip yine toplayacağız. Toplanan meyvelerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olması da bizim için çok daha anlamlı.”

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın gençleri kırsal kalkınmaya teşvik eden projelerini yakından takip ettiğini söyleyen 20 yaşındaki ATA Tohum Derneği Başkan Yardımcısı Gizemnur Erdoğan da, “iyilik bulaşıyor” dedi ve şu değerlendirmelerde bulundu:
“İyilik her geçen gün bulaşıyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümü öğrencisiyim. Mansur Başkanımız Ankara’ya bereketi, huzuru getireceğiz dedi. Gençlik olarak Mansur Başkanın tüm tarımsal faaliyetlerinde yanındayız. Kendisini çok seviyoruz, biz gençlerin önünü açan ve topluma örnek olacak projeleri hayata geçirdiği için de ayrıca teşekkür ediyoruz.”

Başkentli gençlerin desteğiyle toplanan meyveler Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım alan ailelere ücretsiz olarak dağıtılacak.

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